Lütfü Yücelik: Erzurum'un ekonomik geleceğini birlikte inşa etme çağrısı

Lütfü Yücelik'in Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı adaylığı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası başkan adayı Lütfü Yücelik, 21 Kasım 2026 tarihinde yapılacak seçimlerde aday olduğunu açıkladı. Yücelik, Erzurum'un sahip olduğu potansiyeli ortak bir iradeyle harekete geçirerek üretimi ve ticareti büyütmeyi, şehrin ekonomik gücünü ileri taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Birlik ve kapsayıcı yönetim anlayışı:

Yücelik konuşmasında ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden hareket edeceklerini vurguladı. 'Biz; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, hiçbir sektörümüzü ve hiçbir iş insanımızı diğerinden ayırmadan' ifadesini kullanan Yücelik, Ticaret ve Sanayi Odası kapısının bu şehrin ekonomisine emek veren herkese açık olacağını söyledi. Tecrübeli iş insanlarının birikimi ile yeni neslin vizyonunun bir araya getirileceğini, tüm görüşlerin zenginlik olarak görülüp kararların istişareyle alınacağını dile getirdi.

Gençlik, tecrübe ve yatırım odaklı hedefler:

Yücelik, gençlerin yönetimde söz sahibi olacağı bir yapıyı savundu; yeni fikirlerin önünü açacak, gençlere sorumluluk veren bir model vaat etti. Hedeflerinin Erzurum iş dünyasını daha güçlü yatırımlar, daha büyük hedefler ve yeni başarılarla buluşturmak olduğunu belirterek, tecrübenin gençlik enerjisiyle buluşmasının şehir ekonomisine katma değer sağlayacağını kaydetti.

Seçim sürecine dair mesajında Yücelik, bu yolun şahsi bir makam hedefi değil Erzurum için ortak bir hedef olduğunun altını çizdi. Kimin nerede durduğundan ziyade Erzurum için neler yapılabileceğinin önemli olduğunu belirterek ortak akılla, birlikte düşünme ve üretme kültürünü öne çıkardı.

Yücelik ayrıca 'zirvede oturmayacak, iş dünyamızı zirveye taşıyacağız' sözleriyle oda yönetiminin üyelerini dinleyen, farklı görüşleri zenginlik kabul eden bir yapıya dönüşeceğini söyledi. Erzurum'un ekonomik gücünü ve üretim kapasitesini hak ettiği noktaya taşımak için yola çıktıklarını vurguladı.

Konuşmasında tecrübeyi koruyup yeni nesli yönetime taşıyacaklarını yineleyen Yücelik, geçmişin birikimini korurken yeniliğe cesaretle kapı açma, ortak aklı hâkim kılma ve tek yürek olma çağrısı yaptı. Şehrin geleceğine değer katacak adımlarda iş dünyasının güçlü ve nitelikli temsiline önem vereceklerini belirterek birlik içinde hareket etmenin büyük hedeflere ulaşmanın anahtarı olduğunu söyledi.

Yücelik'in adaylığı, 21 Kasım 2026 seçim sürecinde Erzurum iş dünyasının temsil ve yönetişim tartışmalarını merkezine alacak bir kampanyanın başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Aday, farklı kuşakların tecrübesini ve enerjisini bir araya getirerek Erzurum için güçlü bir gelecek inşa etme sözü verdi.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN ADAYI LÜTFÜ YÜCELİK