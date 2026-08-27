Dolar 48,1301 +0,03%
Euro 56,2107 +0,03%
Bist 14.621,30 +0,07%
Altın Gram 7.200,60 +0,00%
EUR/USD 1,1658 +0,00%
Brent Petrol 85,77 -1,35%
--°

Üreticinin umudu tükeniyor: şeftali ve nektarinde fiyat çöküşü

Bilecik'te şeftali ve nektarin üreticileri, fabrikaların kalan ürünü 5 TL'ye almasına ve market fiyatlarının düşmemesine tepki gösteriyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Üreticinin umudu tükeniyor: şeftali ve nektarinde fiyat çöküşü

Bilecik'te fiyat baskısı üreticiyi zorluyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde şeftali ve nektarin hasadı sürerken üreticiler, meyve suyu fabrikalarının alım fiyatlarındaki sert düşüşten rahatsız. Tesislerin kalan ürünleri 5 TL seviyesinden alması, üretici ile perakende arasındaki makası büyütüyor.

Üretim ve rekolte verileri:

Bilecik genelinde nektarin üretimi 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton olarak kaydedildi; Osmaneli ilçesindeki veriler de aynı düzeyde bildirildi. Hasadın yoğunluğu arzı artırırken, yerel pazarda fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Üreticinin tepkisi ve talepleri:

Nektarin üreticisi Recep Yağcı, geçen yıl ürünün 60-70 TL bandında satıldığını, bu yıl ise fiyatların 10-20 TL civarına gerilediğini anlattı. "Bu sene rekolte çok olduğu için fiyatlarda randıman yok. Bu yıl bir de üzerine meyve suyu firmaları kalan ürünleri 5 TL'ye alması, ama marketlerde fiyatların düşmemesi ilginç. Bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor," dedi.

Üreticiler, alım fiyatlarının iyileştirilmesini ve tedarik zincirinde şeffaflık sağlanmasını talep ediyor. Farklı fiyat seviyeleri, üretici gelirlerini doğrudan etkiliyor ve bölge ekonomisinde endişe yaratıyor.

MEYVE SUYU FABRİKALARI ÜRETİCİDEN ALDIKLARI ÜRÜNÜN FİYATLARI İYİCE DİBE VURDU

MEYVE SUYU FABRİKALARI ÜRETİCİDEN ALDIKLARI ÜRÜNÜN FİYATLARI İYİCE DİBE VURDU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beykoz'da ihalede rekabet tasarrufu, bütçeye 633 milyon katkı
images

Ayçiçeği arz güvenliği için vergi takvimi yeniden belirlendi
images

Lütfü Yücelik: Erzurum'un ekonomik geleceğini birlikte inşa etme çağrısı
images

Yurtiçi Kargo gençlerin kampüse dönüşünü kolaylaştırıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vezirçiftliği'ne yeni bir simge: Gazze Şehitleri Camii ibadete hazırlanıyor

Kartepe’de 4 sokakta yeni asfaltla ulaşım konforu artırıldı

Sessizliğe mahkum Ayşegül'ün umut bekleyişi: 220 bin liralık cihaz için çağrı

Zafer bayramı'nda kent içi ulaşımda düzenleme: İZBAN ücretsiz, diğer hatlar yarı fiyat

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı