Üreticinin umudu tükeniyor: şeftali ve nektarinde fiyat çöküşü

Bilecik'te fiyat baskısı üreticiyi zorluyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde şeftali ve nektarin hasadı sürerken üreticiler, meyve suyu fabrikalarının alım fiyatlarındaki sert düşüşten rahatsız. Tesislerin kalan ürünleri 5 TL seviyesinden alması, üretici ile perakende arasındaki makası büyütüyor.

Üretim ve rekolte verileri:

Bilecik genelinde nektarin üretimi 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton olarak kaydedildi; Osmaneli ilçesindeki veriler de aynı düzeyde bildirildi. Hasadın yoğunluğu arzı artırırken, yerel pazarda fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Üreticinin tepkisi ve talepleri:

Nektarin üreticisi Recep Yağcı, geçen yıl ürünün 60-70 TL bandında satıldığını, bu yıl ise fiyatların 10-20 TL civarına gerilediğini anlattı. "Bu sene rekolte çok olduğu için fiyatlarda randıman yok. Bu yıl bir de üzerine meyve suyu firmaları kalan ürünleri 5 TL'ye alması, ama marketlerde fiyatların düşmemesi ilginç. Bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor," dedi.

Üreticiler, alım fiyatlarının iyileştirilmesini ve tedarik zincirinde şeffaflık sağlanmasını talep ediyor. Farklı fiyat seviyeleri, üretici gelirlerini doğrudan etkiliyor ve bölge ekonomisinde endişe yaratıyor.

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