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Yurtiçi Kargo gençlerin kampüse dönüşünü kolaylaştırıyor

Yurtiçi Kargo, üniversite öğrencilerinin taşınma yükünü hafifletmek için Ekim sonuna kadar yüzde 35 indirim ve 30 desiye kadar kolaylık sunuyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Yurtiçi Kargo gençlerin kampüse dönüşünü kolaylaştırıyor

Yurtiçi Kargo gençlerin kampüse dönüşünü kolaylaştırıyor

Yurtiçi Kargo, memleketlerinden eğitim gördükleri şehirlere dönecek üniversite öğrencilerine yönelik "Kampüse Dönüş" kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya, kayıt ve taşınma döneminde öğrencilere maddi destek sağlamayı amaçlıyor.

Kampanyanın kapsamı:

Kampanya, Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olup öğrencilere bavul, kitap, kişisel eşya ve eğitim materyali gönderimlerinde kolaylık sunuyor. Firma, gönderilerde yüzde 35 indirim ve 30 desiye kadar avantaj sağlıyor. Uygulama, kayıt ve yerleşme yoğunluğunu kapsayacak şekilde Ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

yapılan açıklama ve hedeflenen destek:

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, gençlerin eğitim hayatlarındaki yeni döneme destek olmak istediklerini belirterek şunları söyledi: "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim hayatlarındaki en heyecanlı dönemlerden birine tanıklık ediyoruz. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hem ilk kez yerleşen öğrencilerimiz hem de eğitimine devam eden gençlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Memleketinden üniversite okunan şehirlere yerleşme süreci, ekonomik açıdan aileler ve gençler üzerinde ciddi bir yük oluşturabiliyor. Yurtiçi Kargo olarak biz de bu yükü hafifletmek, gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Ekim ayının sonuna kadar sürecek Kampüse Dönüş kampanyamızla tüm üniversite öğrencilerimize yüzde 35 indirim imkânı sunuyoruz."

Önyol ayrıca, kampanyanın yalnızca öğrencilere yönelik olmadığını; KOBİ'ler, üreticiler ve çiftçilere yönelik bölgesel kampanyaların da sürdüğünü vurguladı: "Her bölgenin dinamiklerine uygun fırsatlarla yerel üretimin ve ticaretin yanında dururken, tüm imkânlarımızla gençlerimizin ve ailelerinin de hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz."

Kampanya, öğrencilerin taşınma maliyetlerini düşürmeyi hedeflerken, kayıt dönemi sırasında artan gönderi taleplerine de cevap verecek şekilde tasarlandı. Üniversiteliler, kampanya koşullarını ve indirim detaylarını Yurtiçi Kargo şubelerinden veya resmi iletişim kanallarından öğrenebilecek.

YURTİÇİ KARGO, MEMLEKETLERİNDEN EĞİTİM GÖRDÜKLERİ ŞEHİRLERE DÖNECEK OLAN TÜM ÜNİVERSİTE...

YURTİÇİ KARGO, MEMLEKETLERİNDEN EĞİTİM GÖRDÜKLERİ ŞEHİRLERE DÖNECEK OLAN TÜM ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA ‘KAMPÜSE DÖNÜŞ’ KAMPANYASINI HAYATA GEÇİRDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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