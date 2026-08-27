Beykoz'da ihalede rekabet tasarrufu, bütçeye 633 milyon katkı

ihale sonucu ve sağlanan tasarruf:

Beykoz Belediyesi, resmi araç kiralama ihalesinde uyguladığı yeni modelle belediye bütçesinde önemli bir tasarruf elde etti. 2 Ocak 2025 tarihinde 1 milyar 196 milyon 322 bin TL bedelle sonuçlanan önceki ihale, rekabetçi şartname ve filodaki dönüşümün ardından 4 Mayıs 2026 tarihli yeni ihalede 562 milyon 610 bin 520 TL seviyesine indi. Buna göre iki ihale bedeli arasındaki fark 633 milyon 711 bin 480 TL olarak gerçekleşti; ihale bedelinde yüzde olarak %52,97 oranında azalma sağlandı.

Belediye yetkilileri, sadece nominal tasarrufa bakmanın yanı sıra aradaki dönemdeki enflasyon etkisinin de dikkate alındığında kamu kaynakları açısından sağlanan gerçek maliyet avantajının daha da belirginleştiğini vurguluyor.

rekabetin artırılması ve teklif sayısındaki artış:

Yeni ihale sürecinde maliyetlerin gerilemesinde ihale şartnamesinde yapılan düzenlemeler belirleyici oldu. 2025 başında yapılan ihalede yalnızca bir geçerli teklif yer alırken, 2026 ihalesinde 9 geçerli teklif oluştu. Bu artan rekabet ortamı, kamu lehine daha avantajlı fiyatların ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Ayrıca ihale hazırlıkları sırasında yalnızca fiyatlar değil, belediyenin gerçek araç ihtiyacı da yeniden değerlendirildi. Kullanım verimliliği düşük ve kira maliyeti yüksek araçların yerini, hizmet ihtiyaçlarını daha uygun maliyetle karşılayan araçlar aldı; böylece ihale sonuçları doğrudan maliyeti düşürücü etki yarattı.

filo dönüşümü ve yerli araçların katkısı:

Tasarrufun önemli bir ayağı da belediyenin kendi öz kaynaklarını devreye sokması oldu. 2025 başındaki 15 aylık ihale 277 aracı kapsarken, 2026 yılında tamamlanan yeni ihalede kiralanacak araç sayısı 220'ye düşürüldü; kiralama kapsamındaki araç sayısı böylece 57 adet azaldı.

Bu azaltmada, belediye bünyesine kazandırılan 35 yerli ve milli Togg ile garajda uzun süredir atıl durumda bekleyen araç ve iş makinelerinin kapsamlı bakım ve onarımdan geçirilerek yeniden filoya dahil edilmesi etkili oldu. Böylece daha önce kiralama yoluyla karşılanan ihtiyaçların önemli bir bölümü belediyenin öz malı araçlarla karşılanmaya başladı ve yeni ihale dosyasındaki kiralık araç ihtiyacı azaldı.

Belediye yetkilileri, bu süreçte hedefin yalnızca kısa vadeli maliyet düşürmek olmadığını; aynı hizmeti daha doğru planlayarak, şeffaf ve rekabetçi şartlarla gerçekleştirmenin amaçlandığını belirtiyor.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de elde edilen sonucu şu sözlerle özetledi: "Bizim için tasarruf, hizmetten kısmak değil, aynı hizmeti daha doğru planlayarak, daha rekabetçi şartlarda ve kamu kaynağını koruyarak gerçekleştirmektir. 2025 yılı başında 1 milyar 196 milyon 322 bin TL olan ulaşım ihalesini, 2026 yılında 562 milyon 610 bin TL seviyesine indirdik. İki ihale arasında 633 milyon lirayı aşan çok önemli bir fark var. Üstelik aradan geçen süredeki enflasyonu da hesaba kattığımızda kamu adına sağlanan tasarrufun büyüklüğü çok daha net ortaya çıkıyor."

Gürzel, filodaki dönüşümün önemine işaret ederek sürecin ihale masasında başlamadığını, ihtiyaç analizinin ve kaynak kullanımının yeniden planlanmasıyla tasarrufun sağlandığını ifade etti: "İhtiyacımızı yeniden belirledik. 277 araçlık kiralama dosyasını 220 araca düşürdük. Garajımızda atıl durumda bekleyen araç ve iş makinelerimizi onarıp yeniden hizmete kazandırdık. 35 Togg’u kiralamak yerine belediyemizin öz malı yaptık. Çünkü belediyenin kasasındaki her kuruş milletimizin, Beykozlu komşularımızın bize emanetidir."

Sonuç olarak Beykoz Belediyesi uyguladığı mali disiplin, rekabetçi ihale yaklaşımı ve filodaki dönüşümle kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayarak, belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefliyor.

BEYKOZ BELEDİYESİ, KAMU KAYNAKLARININ ETKİN, VERİMLİ VE ŞEFFAF KULLANIMI DOĞRULTUSUNDA ÖNEMLİ BİR TASARRUF HAMLESİNE DAHA İMZA ATTI. 2 OCAK 2025 TARİHİNDE 1 MİLYAR 196 MİLYON 322 BİN TL BEDELLE GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ ARAÇ KİRALAMA İHALESİNİN, 4 MAYIS 2026 TARİHİNDE TAMAMLANAN YENİ İHALE BEDELİ 562 MİLYON 610 BİN 520 TL OLDU. BÖYLECE İKİ İHALE BEDELİ ARASINDA YAKLAŞIK YÜZDE 53 AZALMA İLE BELEDİYE BÜTÇESİNDE 633 MİLYON 711 BİN 480 TL’LİK DEV BİR TASARRUF SAĞLANMIŞ OLDU.