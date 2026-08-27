Ayçiçeği arz güvenliği için vergi takvimi yeniden belirlendi

Bakanlık kararının özü:

Ticaret Bakanlığı, rafine ayçiçeği yağı arz güvenliği ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatına uygulanan gümrük vergisinin takviminde değişikliğe gitti. Buna göre hasat döneminde uygulanan yüzde 20 oranındaki verginin uygulanmasına ilişkin takvim yeniden düzenlendi ve söz konusu verginin 1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12 olarak uygulanmasına karar verildi.

Amaç ve uygulanma takvimi:

Bakanlık açıklamasında, kararın temel gerekçeleri arasında spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin korunması ve ülke ihtiyacının öncelikle yerli üretimle karşılanmasının bulunduğu belirtildi. Mevcut uygulamaya göre hasat döneminde yüzde 20 gümrük vergisi uygulanırken, hasat dönemi dışında kalan 30 Kasım - 15 Haziran tarihleri arasında vergi oranı yüzde 12 seviyesindeydi; yeni düzenleme ile takvimdeki değişiklik resmiyet kazanmış oldu.

Üretici ve piyasa etkisi:

Karar, kısa vadede ithalat maliyetleri ve rafine ayçiçeği yağı piyasasında arz beklentilerini etkileme potansiyeline sahip. Bakanlık, ticaret politikası araçlarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kullanıldığını vurgulayarak, uygulamanın hem yerli üreticinin korunmasını hem de tüketici çıkarlarının gözetilmesini hedeflediğini açıkladı. Uygulamanın detayları ve pratik etkileri, takvimin yürürlüğe gireceği döneme ilişkin değerlendirilmelerle izlenecek.

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA HASAT DÖNEMİNDE UYGULANAN YÜZDE 20'LİK VERGİ, BU YIL 30 KASIM YERİNE 1 EKİM 2026'DAN İTİBAREN YÜZDE 12'YE İNDİRİLECEK.