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Maçka tünelinde kaza: otomobil mikserin tekerine çarpıp takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Trabzon'un Maçka ilçesinde T2 tünelinde bir otomobil, beton mikserinin tekerine çarparak takla attı ve alev aldı; sürücü yanarak öldü.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 20:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Maçka tünelinde kaza: otomobil mikserin tekerine çarpıp takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Maçka tünelinde otomobil alev alarak takla attı

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan T2 Tüneli'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil, önünde giden beton mikserinin tekerine çarpmasının ardından takla attı ve alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Olay anı tünel içindeki kameralara yansıdı.

Kaza ve görüntüler:

Tünel kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin, beton mikserinin tekerine çarpmasının ardından kontrolden çıkarak takla attığı ve kısa süre içinde alev aldığı görülüyor. Kaza anına ilişkin kayıtlar, olayın gelişme sırasını net biçimde ortaya koydu.

Yer ve zaman bilgisi:

Kaza, Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi'ndeki T2 Tüneli'nde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Araç kazanın meydana geldiği sırada Gümüşhane istikametinde ilerliyordu. Alınan bilgiye göre, çarpma sonrası çıkan yangın sürücünün yanmasına neden oldu.

TÜNEL İÇİNDEKİ KAMERALARA YANSIYAN KAZA SONRASI OTOMOBİL ALEV ALIRKEN, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YANARAK...

TÜNEL İÇİNDEKİ KAMERALARA YANSIYAN KAZA SONRASI OTOMOBİL ALEV ALIRKEN, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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