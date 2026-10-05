Dolar 49,1481 +0,08%
Euro 55,1764 -0,15%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.586,37 +0,14%
EUR/USD 1,1222 -0,31%
Brent Petrol 99,99 -2,21%
--°

Manisa'da okul yöneticilerine ve rehber öğretmenlere güvenlik farkındalığı eğitimi

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde okul yöneticileri ve rehber öğretmenlere radikalleşme, Narko-Rehber, güvenli internet ve zorbalık önleme eğitimi verildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 20:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Manisa'da okul yöneticilerine ve rehber öğretmenlere güvenlik farkındalığı eğitimi

Manisa'da okul personeline yönelik bilgilendirme toplantısı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilgilendirme ve Farkındalık Toplantısı, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde görev yapan okul idarecileri ile rehber öğretmenleri bir araya getirdi. Toplantının amacı, çocukların eğitim ortamlarında daha güvenli ve bilinçli yetişmelerine katkı sağlamak olarak açıklandı.

Toplantının katılımcıları ve düzenleyen kurumlar:

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli katıldı. Organizasyonu üstlenen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, okul yöneticileri ile rehber öğretmenlere kurumlar arası koordinasyonu güçlendirme çağrısı yaptı.

Ele alınan başlıca konular:

Toplantıda katılımcılara, bireysel radikalleşme ve aşırıcılık faaliyetleri hakkında uyarılar ile bu tür risklerin erken belirtilerinin tanınması konusunda bilgi verildi. Ayrıca Narko-Rehber çalışmaları kapsamında bağımlılık belirtileri ve yönlendirme süreçleri anlatıldı.

Güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile ilgili oturumlarda dijital ortamda karşılaşılabilecek tehlikeler ele alındı; akran zorbalığı ve bunun önlenmesine yönelik uygulamalı yöntemler paylaşıldı. Katılımcılara hem okul içinde hem de ailelerle işbirliğinde izlenebilecek önleyici adımlar aktarıldı.

Toplantıda vurgulanan temel nokta, çocukların güvenliğinin sağlanması için kurumlar arası işbirliğinin önemiydi. Yetkililer; önleyici, farkındalık odaklı ve sürekli eğitim programlarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Okul yöneticileri ve rehber öğretmenler toplantıdan elde edilen bilgilerle okul bazında risk değerlendirmeleri yapmaya ve paydaşlarla eşgüdümlü çalışmalara başlamaya hazırlanıyor.

MANİSA’DA ÇOCUKLARIN GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINDA YETİŞMESİ VE KARŞILAŞABİLECEKLERİ RİSKLERE KARŞI...

MANİSA’DA ÇOCUKLARIN GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINDA YETİŞMESİ VE KARŞILAŞABİLECEKLERİ RİSKLERE KARŞI BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA YUNUSEMRE VE ŞEHZADELER İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN OKUL İDARECİLERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

eleşkirt'e eğitim ve dayanışma yatırımı: yeni ilkokul ve kadın taziye evi hizmet...
images

Sarıgöl'de anaokuluna yerinde eğitim incelemesi
images

Tavşanlı'dan Abdulhalim Ölmez bölge üçüncüsü oldu
images

Rektör Aydın, astronotlarla üniversitelerin uzaydaki rolünü masaya yatırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara-Şanlıurfa seferini yapan uçak not ihbarı üzerine güvenli şekilde indi

Kulüp lisanslarında 44 ulusal, 11 UEFA lisansı verildi

Aksaray'daki 300 yıllık caminin sessiz bekleyişi: altı yıldır restorasyon yapılmadı

Edirne’nin köylerinde tarih sessizce yok ediliyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp