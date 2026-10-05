Manisa'da okul yöneticilerine ve rehber öğretmenlere güvenlik farkındalığı eğitimi

Manisa'da okul personeline yönelik bilgilendirme toplantısı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilgilendirme ve Farkındalık Toplantısı, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde görev yapan okul idarecileri ile rehber öğretmenleri bir araya getirdi. Toplantının amacı, çocukların eğitim ortamlarında daha güvenli ve bilinçli yetişmelerine katkı sağlamak olarak açıklandı.

Toplantının katılımcıları ve düzenleyen kurumlar:

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli katıldı. Organizasyonu üstlenen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, okul yöneticileri ile rehber öğretmenlere kurumlar arası koordinasyonu güçlendirme çağrısı yaptı.

Ele alınan başlıca konular:

Toplantıda katılımcılara, bireysel radikalleşme ve aşırıcılık faaliyetleri hakkında uyarılar ile bu tür risklerin erken belirtilerinin tanınması konusunda bilgi verildi. Ayrıca Narko-Rehber çalışmaları kapsamında bağımlılık belirtileri ve yönlendirme süreçleri anlatıldı.

Güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile ilgili oturumlarda dijital ortamda karşılaşılabilecek tehlikeler ele alındı; akran zorbalığı ve bunun önlenmesine yönelik uygulamalı yöntemler paylaşıldı. Katılımcılara hem okul içinde hem de ailelerle işbirliğinde izlenebilecek önleyici adımlar aktarıldı.

Toplantıda vurgulanan temel nokta, çocukların güvenliğinin sağlanması için kurumlar arası işbirliğinin önemiydi. Yetkililer; önleyici, farkındalık odaklı ve sürekli eğitim programlarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Okul yöneticileri ve rehber öğretmenler toplantıdan elde edilen bilgilerle okul bazında risk değerlendirmeleri yapmaya ve paydaşlarla eşgüdümlü çalışmalara başlamaya hazırlanıyor.

MANİSA’DA ÇOCUKLARIN GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINDA YETİŞMESİ VE KARŞILAŞABİLECEKLERİ RİSKLERE KARŞI BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA YUNUSEMRE VE ŞEHZADELER İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN OKUL İDARECİLERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK TOPLANTISI DÜZENLENDİ.