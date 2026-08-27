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Madalyalı dönüş: Kuşadası'nda genç güreşçilere belediye desteği

Ankara'daki Greko-Romen Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanan U-9–U-14 Kuşadasılı güreşçiler, Tahsin Demirtaş tarafından belediyede kutlandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Madalyalı dönüş: Kuşadası'nda genç güreşçilere belediye desteği

Ziyaret ve kutlama:

Ankara’da 23-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıkan Kuşadasılı genç sporcular, elde ettikleri derecelerle hem Aydın’ın hem de Kuşadası’nın gururu oldu. Dereceye giren minik sporcular, kazandıkları madalyaların heyecanını ve deneyimlerini paylaşmak üzere Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret samimi ve sıcak bir atmosferde geçti; Başkan Vekili Demirtaş sporcularla yakından ilgilendi, antrenörleriyle bir araya geldi ve başarılarından dolayı tüm ekibi tebrik etti. Görüşme sırasında sporcuların şampiyonadaki müsabaka süreçleri, yaşadıkları heyecanlar ve kazanım olarak gördükleri tecrübeler konuşuldu.

Müsabaka ayrıntıları ve temsil:

Şampiyonaya Aydın ili adına Kuşadası’dan katılan sporcular, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13 ve U-14 yaş kategorilerinde mücadele etti. Zorlu karşılaşmalar sonucunda farklı yaş ve kilolarda önemli dereceler alındı; ekip, Kuşadası’nın adını Türkiye çapında başarıyla duyurdu.

Madalyalar ve derece alan sporcular:

U-9 yaş kategorisinde 47 kilogramda Miraç Yağız Topal Türkiye şampiyonu olarak Kuşadası’nın göğsünü kabarttı. Ayrıca Mehmethan Miraç Uzlaş, Ege Özdikici ve Muhammed Emin Özkay üçüncülük; Ali Çakmak ikincilik derecesi elde etti. Miraç Aytunç Koca ise beşincilik derecesiyle takımın başarılı sporcuları arasında yer aldı.

Ziyarette anlamlı bir hediyeleşme de yaşandı: Genç sporcular Demirtaş’a üzerinde büyük anlam taşıyan güreş formasını takdim ederken, Demirtaş da çocuklar için özel olarak hazırlattığı hediyeleri sporculara verdi. Hediyeleri alan minik sporcuların coşkusu, ziyarete renkli ve sıcak anlar kattı.

Görüşmenin sonunda Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, genç sporcuların başarısının sadece madalyalarla sınırlı olmadığını; disiplin, azim, mücadele ve takım ruhunun da büyük değer taşıdığını vurgulayarak spor hayatlarında başarılarının artarak devam etmesini diledi.

ANKARA’DA 23-25 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN GREKO-ROMEN GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA...

ANKARA’DA 23-25 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN GREKO-ROMEN GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA MİNDERE ÇIKAN KUŞADALI GENÇ GÜREŞÇİLER, ELDE ETTİKLERİ BAŞARILI DERECELERLE HEM AYDIN’IN HEM DE KUŞADASI’NIN GURURU OLDU. TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN BAŞARILI SPORCULARIN MÜCADELE ETTİĞİ ŞAMPİYONADA DERECEYE GİREN MİNİK SPORCULAR, KAZANDIKLARI MADALYALARIN MUTLULUĞUNU KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ İLE PAYLAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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