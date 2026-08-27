Mahallenin muhtarından yeni eğitim yılına kırtasiye desteği

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Ethem Kelekçi Mahallesinde muhtar Ramazan Güçlü, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilere yönelik anlamlı bir destek kampanyası düzenledi. Mahallede ikamet eden çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamak ve ailelerin bütçesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan kırtasiye paketleri dağıtıldı.

Amaç ve dağıtım süreci:

Güçlü tarafından organize edilen paketlerde çanta, defter, kalem, boya seti gibi temel kırtasiye malzemeleri yer aldı. Hazırlanan paketler, muhtarın bizzat elden teslim etmesiyle çocuklara ulaştırıldı. Dağıtım sırasında öncelik, mahallede eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine verildi.

Çalışma, yeni döneme hazırlık sürecinde hem psikolojik destek hem de pratik bir yardım olarak değerlendirildi. Öğrencilerin okula motive olması ve ailelerin okul masraflarında bir nebze olsun rahatlaması hedeflendi.

Mahalleye yansıması ve muhtarın mesajı:

Dağıtımın ardından konuşan Ramazan Güçlü, mahalle sakinlerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı ve bu tür desteklerin dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi. Veliler ve çocuklar verilen yardım karşısında memnuniyetlerini dile getirirken, etkinlik mahallede olumlu bir hava oluşturdu.

Muhtarlığın bu tür girişimlerle yeni eğitim dönemine katkı sağlamaya devam etmesi bekleniyor. Mahalle sakinleri de benzer ihtiyaçlar için yerel yönetim ve muhtarlıkla iş birliği içinde hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNE BAĞLI ETHEM KELEKÇİ MAHALLESİ MUHTARI RAMAZAN GÜÇLÜ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE MAHALLESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİREN ANLAMLI BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI.