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mahkeme: köpek saldırısında 11 yaşındaki çocuğa 1.200.249 lira tazminat

İzmir'de Akita cinsi köpeğin saldırısıyla yüzünde kalıcı iz oluşan 11 yaşındaki S.G.'ye mahkeme, 1.200.249 TL tazminat hükmetti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

mahkeme: köpek saldırısında 11 yaşındaki çocuğa 1.200.249 lira tazminat

olayın arka planı:

İzmir'in Menderes ilçesi Ataköy Mahallesi'nde 30 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bakkaldan dönerken komşusunun Akita cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki S.G. ağır şekilde yaralandı. Yüz bölgesinde oluşan yaralar sonucu çocuğun hem beden bütünlüğü hem de sosyal görünümü etkilendi; aile hem ceza hem de tazminat davası açtı.

mahkemenin gerekçesi ve tazminat hesabı:

Menderes 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, dosyada yer alan adli tıp raporu ve bilirkişi incelemelerini esas alarak karar verdi. Raporda, yüz bölgesindeki doku hasarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği ve estetik operasyonla tamamen düzelmeyecek kalıcı iz niteliğinde olduğu belirtildi. Adli tıp, izlerin yüz bölgesinde bulunması ve sosyal iletişimde dikkat çekmesi nedeniyle çocuğun ekonomik geleceğinin sarsılma oranını %5 olarak tespit etti.

Bilirkişi raporunda belirlenen kalemlere göre mahkeme; 941.530 lira ekonomik geleceğin sarsılma zararı, 8.719 lira tedavi gideri ve diğer değerlendirmeler sonucunda toplam 950.249 lira maddi, 150.000 lira manevi tazminat olmak üzere çocuğa hükmedilen kısım toplamını oluşturdu. Ayrıca anne Fatma G. ve baba Hüseyin G. için ayrı ayrı 50.000 lira manevi tazminat kararı verildi. Mahkeme, toplam 1.200.249 lira tutarındaki tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilmesine hükmetti.

ceza süreci ve hukuki vurgu:

Ceza yönünden Menderes 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık İ.A.'ya 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 13.500 lira adli para cezası verdi ve karar kesinleşti. Hukuki değerlendirmede mahkeme, hayvan bulundurana ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu'nda öngörülen 'kusursuz sorumluluk' esasını uyguladı.

Ailenin avukatı Tamer Atabay yargılamayı değerlendirirken, müvekkilinin yüzündeki izlerin kalıcı olduğu ve çocuğun hayatı boyunca bunları taşıyacağına dikkat çekti. Avukat Atabay, kararın Türk Borçlar Kanunu'nun 116. maddesi kapsamında hayvan sahipleri için emsal nitelik taşıdığını belirtti ve hayvan beslemenin sevgiyle birlikte bakım ve eğitimi üstlenmeyi zorunlu kıldığına vurgu yaptı. Atabay, eğitimsiz bir köpeğin sokakta başkalarına zarar vermesi durumunda sahibinin maddi, hukuki ve cezaen sorumlu olacağını ifade etti.

Mahkeme kararı, sahipli hayvanların neden olduğu zararlarla ilgili sorumluluk anlayışını somutlaştırması ve benzer olaylarda emsal oluşturma potansiyeliyle öne çıkıyor.

SALDIRIYA UĞRAYAN ÇOCUK

SALDIRIYA UĞRAYAN ÇOCUK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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