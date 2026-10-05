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Maksutlu'da pancar bereketi: dekara ortalama 10 ton verim

Tekirdağ Çorlu'ya bağlı Maksutlu'da 120 dekarlık şeker pancarı hasadında dekara ortalama 10 ton verim alındı; tarım ekipleri alanda inceleme yaptı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Maksutlu'da pancar bereketi: dekara ortalama 10 ton verim

hasat başladı:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Maksutlu Mahallesi'nde yürütülen şeker pancarı hasadı üreticilerin tarlalarda yoğun çalışmalarını sürdürdüğü bir döneme işaret ediyor. Bölgedeki ekim alanlarında yapılan toplu hasat, yerel üretim döngüsünün önemli bir aşamasını oluşturdu.

Toplam 120 dekar alana ekilen pancarlardan elde edilen verim, üreticiler açısından memnuniyet yarattı. Hasat sonuçlarına göre dekara ortalama 10 ton verim sağlandığı bildirildi; bu verim üretimin planlanan hedeflerle uyumlu ilerlediğini gösteriyor.

tarım ekipleri tarlada inceleme yaptı:

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasat sırasında üretim sahasında incelemelerde bulundu. Ekipler, sahada üreticilerle görüşerek yürütülen çalışma ve hasat süreçleri hakkında bilgi aldı ve üretimin Tekirdağ tarımsal üretimindeki yeri üzerinde değerlendirmeler yaptı.

üreticiye bereketli hasat temennisi:

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin emeklerinin karşılığını alması ve verimli bir hasat dönemi geçirilmesi temenni edildi. Tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerin yanında olunmaya devam edileceği vurgulandı ve hasat sürecinin takip edileceği belirtildi.

Hasat dönemi boyunca elde edilen verimin, bölge tarımının sürdürülebilirliğine katkı sağlaması ve yerel ekonomiye olumlu yansımalar getirmesi bekleniyor. Üreticilerle kurumlar arasındaki iletişimin sürdürülmesi, sonraki üretim planlamaları için de önem taşıyor.

ÇORLU İLÇESİNE BAĞLI MAKSUTLU MAHALLESİ&#039;NDE ŞEKER PANCARI HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ÇORLU İLÇESİNE BAĞLI MAKSUTLU MAHALLESİ'NDE ŞEKER PANCARI HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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