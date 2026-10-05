Niğde'de menemen yarışması festivalin dostluk ruhunu öne çıkardı

Niğde gastronomi festivalinde menemen şöleni

Niğde'de 6'ncısı düzenlenen Gastronomi Festivali üçüncü gününde gerçekleştirilen menemen yarışmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, hem yarışmacıların lezzet yarışına hem de izleyicilerin coşkulu katılımına tanıklık etti.

Yarışma anı:

Yarışmaya Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve eşi Hacer Akmeşe ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir de katıldı. Önlüklerini giyerek mutfağa geçen protokol üyeleri, eşleriyle birlikte hazırladıkları menemenlerle jüri karşısına çıktı. Yarışma boyunca tatlı bir rekabet, bol tebessüm ve bolca fotoğraf anı oluştu.

Vali'nin değerlendirmesi:

Yarışma öncesinde açıklamada bulunan Vali Nedim Akmeşe; "Niğde 6. Gastronomi Festivalimizin üçüncü gününde bu kez önlüğümüzü giydik; eşim Hacer Hanım’la birlikte, Belediye Başkanımız Emrah Bey ve eşi Duygu Hanım’ın da katıldığı menemen yarışmasında hünerlerimizi sergiledik. Tatlı rekabetin ve bolca tebessümün olduğu yarışmada kazanan yine dostluk ve festival coşkusu oldu. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor; tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi \"Niğde’nin En Lezzetli 10 Günü\"ne bekliyoruz" diye konuştu.

Organizatörler ve katılımcılar, festivalin yerel tatları ve kültürel değerleri ön plana çıkarma amacını yineledi. Etkinlik gün boyunca ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken, menemen yarışması festivalin samimi ve paylaşımcı ruhunu güçlendirdi.

NİĞDE GASTRONOMİ FESTİVALİ’NDE LEZZET YARIŞI