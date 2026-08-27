Malatya için kapsayıcı oda hedefi: gençler ve kadınlar karar süreçlerinde

boyraz’ın ziyaretinde gündem: gençlik, kadınlar ve iş birliği

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Mahmut Boyraz, seçim çalışmaları kapsamında Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve yönetim kurulunu makamında ziyaret etti. Boyraz, ziyaret sırasında hazırladıkları ekip ve öncelikleri hakkında bilgi vererek, oda yönetimini kentteki tüm paydaşlarla birlikte yürütme taahhüdünde bulundu.

aday yapısı ve gençlere verilen önem:

Boyraz, seçim sürecini 33 komitede 97 adayla yürüttüklerini söyledi. Listelerinde iş dünyasının farklı alanlarından deneyimli isimlerin bulunduğunu belirten Boyraz, aynı zamanda gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını, kadrolarında yaklaşık 20-25 genç meclis üyesi adayı bulunduğunu ifade etti. Boyraz, adaylar arasında 23 yaşında gençlerin de bulunduğunu vurgulayarak, TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile ilişkiyi güçlendirip gençlerin karar alma mekanizmalarında aktif rol almasını hedeflediklerini dile getirdi.

Boyraz, gençlere yönelik yaklaşımını, genç meclis üyelerinin süreçleri takip edip çözüm üretmesinin oda yönetiminin önceliği olduğuna bağladı.

ekonomik toparlanma için ortak akıl çağrısı:

Malatya ekonomisinin toparlanmasının tek başına bir oda ile çözülemeyeceğini belirten Boyraz, kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Boyraz, "Malatya ekonomisi, Ticaret ve Sanayi Odası’nın tek başına üstesinden gelebileceği bir potansiyel değil" diyerek belediyelerden siyasi partilere, milletvekillerinden valiliğe, üniversitelerden Malatya Ticaret Borsası’na kadar geniş bir iş birliği vurguladı.

6 Şubat depremlerinin kent ekonomisinde de ağır tahribat yarattığını hatırlatan Boyraz, "6 Şubat depremiyle beraber memleketimizde sadece binalar yıkılmadı, ekonomi de bir nevi yıkılmış oldu" sözleriyle, odanın ekonomik toparlanma sürecinde daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti. Sorunların çözümünde ortak akıl ve istişare kültürünü esas alacaklarını belirtti.

kadınların ekonomik hayattaki yeri:

Boyraz, yalnızca gençlere değil kadınlara da yönetimde ve ekonomik hayatta daha fazla yer açacaklarını söyledi. Yönetim anlayışını kapsayıcı olarak tanımlayan Boyraz, "Her zaman gençlerle ve kadınlarla iç içe, onların sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten bir oda yapısı oluşturacağız" dedi.

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ise genç girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bayduz, ticaret ve sanayi odalarının gençleri iş dünyasına kazandırma misyonuna dikkat çekerek, Boyraz’dan seçilmesi halinde gençlere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesini talep etti.

Bayduz ayrıca 6 Şubat depremlerinin yarattığı ağır yıkıma işaret ederek, Malatya’nın hem fiziki olarak yeniden inşa edilmesi hem de ekonomik yaşamının canlandırılması gerektiğini belirtti. Gençlerin üretim, girişimcilik ve istihdam süreçlerine daha yoğun katılımının kent için kritik önemde olduğunu ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı değerlendirmeler ve beklentilerin paylaşılmasının ardından iyi dilek ve başarı temennileriyle sona erdi. Boyraz, seçim sürecini adayları ve paydaşlarla birlikte sürdürerek, önerdikleri kapsayıcı oda modelini hayata geçirmek için çalışma sözü verdi.

MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ: "GENÇLER VE KADINLARLA İÇ İÇE BİR ODA OLUŞTURACAĞIZ"