Başkan Şimşek Nişancıpaşa esnafının taleplerini sahada çözüme taşıdı

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Nişancıpaşa Mahallesi Seyfettinbey Caddesi'nde gerçekleştirdiği saha ziyaretinde cadde üzerindeki esnafı tek tek dolaşarak taleplerini ve önerilerini dinledi. Ziyarette esnafa hayırlı işler ve bol kazanç dileğinde bulunan Şimşek, iletilen sorunların çözümü için notlar aldı ve anında yönlendirmelerde bulundu.

saha ziyareti ve esnafın öncelikleri:

Ziyaret sırasında esnafın gündeme getirdiği konuların başında altyapı ihtiyaçları, temizlik, iş yeri önlerinin düzenlenmesi ve ulaşım kolaylıkları yer aldı. Başkan Şimşek, esnafla birebir sohbet ederek her talebi kayıt altına aldı ve öncelikli olanların sahada görülmesi için ekiplerine talimat verdi. Esnaf memnuniyetinin belediye hizmet planlamasında öncelik olduğuna vurgu yapıldı.

anında müdahale ve yerinde çözüm yaklaşımı:

Şimşek, iletilen sorunların çözümü için beraberindeki birim müdürlerine sahada doğrudan talimat verdi; bu yaklaşım esnaf tarafından olumlu karşılandı. Ziyarete Belediye Meclis Üyesi Serkan Turbil, Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli ve ilgili birim müdürleri de katıldı. Başkan Şimşek konuya ilişkin, "Belediye olarak yaptığımız tüm planlarımızda esnaflarımızı göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Esnaflarımızı önemsiyoruz ve her zaman onların yanında olmaya özen gösteriyoruz" sözleriyle belediyenin esnaf odaklı yaklaşımını tekrarladı.

Belediye yetkilileri, sahadan dönen notlar doğrultusunda kısa vadeli müdahaleler ile orta ve uzun vadeli planlamaları birlikte yürüteceklerini belirtti. Esnaf ziyaretleri, yerel yönetimin sorunlara hızlı ve doğrudan yanıt verme çabasının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, NİŞANCIPAŞA MAHALLESİ SEYFETTİNBEY CADDESİ’NDE ESNAFI ZİYARET EDEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ. ESNAFIN İLETTİĞİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLGİLİ BİRİM MÜDÜRLERİNE SAHADA TALİMAT VEREN ŞİMŞEK, "ESNAFLARIMIZI ÖNEMSİYORUZ VE HER ZAMAN YANLARINDA OLMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ" DEDİ.