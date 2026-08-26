Malatya tarlaları kırmızıya döndü: kurutmalık domates hasadı ve ihracat mesaisi başladı

Malatya'da kurutmalık domates sezonu başladı

Türkiye'nin kayısı başkenti Malatya'da, kayısı üretimine alternatif olarak yaygınlaşan kurutmalık domates hasadı ve kurutma çalışmaları başladı. Tarlalardan toplanan domatesler sergi alanlarında doğal yöntemlerle güneşte kurutuluyor; oluşan tonlarca ürün İzmir üzerinden başta Orta Doğu ve Avrupa olmak üzere dış pazarlara gönderiliyor.

üretim ve hasat süreci:

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yüzlerce dekarlık alanda yürütülen üretimde yaklaşık 350-400 dönüm arazide domates ekimi yapılıyor. Tarım Eksperi Hacı Polat, olgunlaşan meyvelerin kademeli olarak birinci, ikinci ve üçüncü toplama şeklinde alındığını belirtiyor. Tarladan araçlarla sergi alanına getirilen domatesler, burada kadın işçiler tarafından ortadan ikiye kesilip tuzlandıktan sonra güneşte 5-6 gün kurumaya bırakılıyor; istenen kuruluğa ulaşan ürünler filelere konularak ihracata hazırlanıyor.

Polat, iş organizasyonuyla ilgili olarak işçilerin sabah 06.00'dan akşam 17.00'ye kadar çalıştığını ve günlük yevmiyenin 1.350 TL olduğunu aktardı. Ayrıca ürün verimiyle ilgili olarak, Polat 'Dönüm başına 10 ila 12 ton verim alıyoruz' ifadesini kullandı. Bölgede üretim döngüsü Mayıs ayından Ekim ayına kadar süren mevsimlik istihdam sağlayarak ekonomik katkı sunuyor.

ihracat kanalları ve sezon değerlendirmesi:

Üretici Fatih Kolay, asıl işlerinin kuru kayısı alım satımı olduğunu, ancak İzmir'deki alıcı talepleri üzerine alternatif ürün olarak kurutmalık domates üretimine başladıklarını söylüyor. Kolay'ın kendi arazisi yaklaşık 200-250 dönüm büyüklüğünde; ekim ve çapalama Mayıs ayında başlamış olup şu anda hasat aşamasına girildi. Kesilip tuzlanan domatesler depoya alınıyor, oradan İzmir limanına sevk edilerek yurtdışı pazarlara gönderiliyor.

Kolay, hasat sürecinin hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 50 gün devam edeceğini ve bu yılki yağışların rekolteyi olumlu etkilediğini belirterek, önceki yıllara kıyasla daha verimli ve kaliteli bir sezon yaşadıklarını aktardı. Sektörde yaklaşık 12 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyleyen üreticiler, kurutmalık domatesin bölge ekonomisine katma değer sağladığını vurguluyor.

Genel olarak, Malatya'daki kurutmalık domates üretimi hem mevcut tarımsal geliri çeşitlendiriyor hem de mevsimlik istihdam sağlayarak kırsal ekonomiye katkıda bulunuyor. İzmir üzerinden gerçekleştirilen lojistik ve ihracat kanalları sayesinde ürünler Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına ulaşmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN KAYISI KENTİ MALATYA'DA, ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN KURUTMALIK DOMATESTE HASAT VE KURUTMA MESAİSİ BAŞLADI.