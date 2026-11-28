Malatya'da kış hazırlıkları ve piyasa hareketliliği:

Malatya'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ısınma amaçlı kömür satışlarında belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor. Malatya Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Özbek, ithal kömürlerde fiyatların kaliteye göre farklılaştığını ve fiyatların dolar kuru ile ithalatçı firmaların tarifelerine bağlı olarak sıkça değiştiğini söyledi.

fiyatlardaki dalgalanma ve torba/ton bilgileri:

Özbek, bu yıl kömür fiyatlarına haftalık veya 15 günlük periyotlarla 5 ila 10 dolar arasında zamların yansıdığını belirtti. İthal kömürlerin ton fiyatlarının kaliteye göre 16 bin liradan başlayıp 18 bin ve 20 bin liraya kadar çıktığını, torba fiyatlarının ise 400, 450 ve 500 lira arasında değiştiğini aktardı. Ayrıca, 40 torbanın bir tona karşılık geldiği bilgisini verdi.

talep dağılımı ve tüketici tercihleri:

Satışların özellikle kırsal kesimde yoğunlaştığını söyleyen Özbek, deprem sonrası şehir merkezinden ayrılıp köy ve bahçelerde ev yapan vatandaşların da kömüre yöneldiğini ifade etti. Özellikle evlerinde kat kaloriferi bulunanların ithal kömür kullandığını, kırsal bölgelerde talebin daha fazla olduğunu vurguladı.

Esnaf, satışta öncelikle kükürt oranı düşük, kalorisi yüksek ve çevreye daha az zarar veren ürünleri sunduklarını belirtiyor. Alıcıların kömür alırken kalite ve analiz raporlarına dikkat etmeleri gerektiği sıkça yineledi.

korsan kömür uyarısı ve güvenilir tedarik önerisi:

Özbek, korsan kömür satışlarına karşı tüketicileri uyardı; korsan ürünlerin kükürt oranının yüksek olması nedeniyle hem hava kirliliğine hem de insan sağlığına olumsuz etkisi olduğunu söyledi. Mahrukatçılar esnafının satıştaki ürünlere ilişkin analiz raporları bulundurduğunu belirtti ve vatandaşların sorun yaşamamak için kömürlerini Mahrukatçılar esnafından almalarını tavsiye etti.

Genel olarak ildeki kömür piyasası, ithalat kaynaklı fiyat dalgalanmalarına ve mevsimsel talep artışına bağlı olarak hareketli seyrini koruyor; tüketiciler ise kalite ve güvenilir satıcı seçiminde dikkatli olmaya çağrılıyor.

MALATYA MAHRUKATÇILAR ESNAF ODASI BAŞKANI ORHAN ÖZBEK