Malatya'da Madencioğlu apartmanı davasında sanıklara 8 yıldan 11 yıla kadar hapis

mahkeme kararı:

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi'nde yıkılarak 9 kişinin hayatını kaybettiği Madencioğlu Apartmanı davasında kararını açıkladı. Davada tutuksuz yargılanan sanıklar M.K., M.A., N.S., M.B. ve M.H.B. hakkında, sorumluluklarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalar verildi.

bilirkişi raporunun bulguları:

Bursa Teknik Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinin raporunda binanın deprem performansının yetersiz olduğu belirtildi. Raporda, kolon ve kirişlerde yeterli etriye kullanılmaması, beton malzemesinin dayanım yönünden yetersizliği, statik projeye aykırı olarak binaya fazladan bir normal kat ilave edilmesi ve statik hesaplamalarda ciddi eksikliklerin bulunduğu tespitleri sıralandı. Bu bulgular, yapıdaki tasarım ve uygulama hatalarının çöküşte rol oynadığına işaret etti.

ceza ve ek kararlar:

Yargılama sonucunda mahkeme, binanın enkazında eşi ve iki çocuğunu kaybeden M.A.'yı 10 yıl, M.K. ile N.S.'yi 11 yıl 3 ay ve M.B. ile M.H.B.'yi 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Dava kapsamında ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Olayda toplam 9 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Mahkeme kararında, bilirkişi raporundaki eksikliklerin sanıkların sorumluluğunu güçlendirdiği vurgulandı. Karar, taşıdığı hukuki sonuçların yanı sıra yapı güvenliği ve uygulama denetimleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE MALATYA’NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE YIKILARAK 9 KİŞİYE MEZAR OLAN MADENCİOĞLU APARTMANI’NA İLİŞKİN DAVADA TUTUKSUZ YARGILANAN 5 SANIĞA 8 YIL 10 AY 20 GÜN İLE 11 YIL 3 AY ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZALARI VERİLDİ.