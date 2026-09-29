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Kirazlı sapağında dönüş manevrası sonrası bir kişi yaşamını yitirdi

Yalova-Bursa kara yolunda Kirazlı sapağında sola dönen otomobile arkadan çarpan minibüsün karıştığı kazada, sürücü Naim Arslan hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kirazlı sapağında dönüş manevrası sonrası bir kişi yaşamını yitirdi

olayın detayları:

Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde ilerleyen otomobil, Kirazlı sapağından dönmek için sola manevra yaptığı sırada arkadan gelen 34 PAY 575 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Tofaş Kartal marka otomobil kullanılmaz hale gelirken, minibüs refüjü aşarak bir ağaca çarptı.

yaralanma ve can kaybı:

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Naim Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

soruşturma ve trafik:

Kaza sonrası bölgeye intikal eden ekiplerin çalışmasıyla olay yeri incelendi; kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

YALOVA-BURSA KARA YOLUNDA OTOMOBİL VE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

YALOVA-BURSA KARA YOLUNDA OTOMOBİL VE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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