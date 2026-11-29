Malatya’da takibe alınan şüphelilerden binlerce sentetik hap çıktı, 5 kişi tutuklandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışma sonrası bir operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Aramalarda bin 553 adet sentetik ecza hap, 294 adet ecstasy hap, 93 gram sentetik kannabinoid, 10 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 2 gram metamfetamin bulundu.

şüphelilerin gözaltı ve tutuklama süreci:

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet kaynakları, fiziki takipli çalışmaların sokak satıcılarına yönelik müdahalelerde etkin bir yöntem olduğunu belirtiyor; ele geçirilen miktarlar ise soruşturmanın kapsamı hakkında bilgi veriyor.

MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI