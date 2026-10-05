Malatya’da tefecilik ağı: organ ticareti iddiasıyla 9 kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin faiz karşılığında para verip mağdurlara senet imzalattıkları, alacak tahsilatı için tehdit ve cebir kullandıkları tespit edildi.

Ayrıca soruşturmada, ödeme güçlüğü yaşayan bazı kişilere organ nakli konusunda baskı uygulandığı iddiası da yer aldı. Operasyonlarda ele geçirilen belgeler ve materyaller soruşturmanın yönünü belirleyen önemli deliller arasında bulundu.

Ele geçirilen deliller ve miktarlar:

Aramalarda 19 milyon 905 bin TL değerinde senet, çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi ele geçirildi. Ayrıca deliller arasında 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli kesici alet ile 36 gram skunk bulundu.

Güçlü belge ve materyal yoğunluğu, soruşturmanın tefecilik ve organize suç ağına yönelik yürütüldüğünü gösteriyor ve elde edilen evrakların incelenmesi sürüyor.

Soruşturmanın seyrine ilişkin adli süreç:

Gözaltına alınan 13 şüpheliden çıkarıldıkları mahkemede 9 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama kararları ve adli kontrol uygulamaları, savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarına göre şekillenecek.

Soruşturmayı yürüten birimler, ele geçirilen senet ve belgelerin yanı sıra şüphelilerin iletişim ve finansal kayıtlarını da inceleyerek olaya karışan diğer kişilere ulaşmayı hedefliyor. İşlemler ve titiz delil incelemesi devam ediyor.

MALATYA'DA TEFECİLİK OPERASYONUNDA 9 TUTUKLAMA