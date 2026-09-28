Malatya'da yeni tüp bebek ünitesi ilk bebeklerine kavuştu

ilk doğum ve gebelik izlemleri:

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi, yaklaşık bir buçuk yıllık hizmetinin ardından ilk bebeklerini dünyaya getirerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. 37 yaşındaki Nihal Kalkan, merkezin tüp bebek programına başvurup ilk denemede ikiz gebelik elde etti. Gebelik ve perinatoloji dönemindeki tüm takipler ünitede yapıldı ve doğumun ardından bebekler sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Doğumda görevli ekip, sürecin merkezde baştan sona takip edilmesinin sonuç üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı. Ünitenin ilk bebekleri olmaları dolayısıyla ekipte memnuniyet ve gurur gözlemlendi; hasta güveninin korunması, merkez sorumluları tarafından özellikle öne çıkarıldı.

ünitenin kapsamı ve hizmetleri:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve ünitenin klinik sorumlusu Doç. Dr. Pınar Kırıcı, hastanın ilk tüp bebek denemesinde ikiz gebelik elde edildiğini ve gebelik sürecinin merkezde takip edildiğini bildirdi. Kırıcı, ünitenin Malatya ile birlikte çevre illerden de hasta kabul ettiğini belirtti ve çocuk sahibi olmak isteyenleri merkeze davet etti.

Ünitede görev yapan Dr. Nihal Mavral, merkezde birçok yardımcı üreme işleminin yapıldığını aktardı. Bu işlemler arasında aşılama, yumurta büyütme, yumurta toplama, embriyo transferi ile embriyo dondurma ve saklama yer alıyor. Mavral, Nihal Kalkan’ın ikizlerinin sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini ve bebeklerden birinin erkek, diğerinin kız olduğunu ifade etti.

Hastanın tedavi sürecini anlatan Nihal Kalkan, uygulanan tedavinin zorlu ancak hekim ve ekip desteği sayesinde rahat geçtiğini söyledi. Kalkan, emeği geçen tüm hekim ve personele teşekkür ederek bebeklerini sağlıkla kucağına aldığını belirtti.

Kalkan’ın eşi Emrah Kalkan ise yaklaşık dört yıllık evliliklerinin ardından tüp bebek tedavisine başladıklarını, süreç boyunca sağlık çalışanlarının ilgi ve güler yüzünün kendilerini rahatlattığını anlattı. Emrah Kalkan, ekibin çabası sayesinde bebeklerin sağlıklı doğduğunu ifade ederek personele teşekkür etti.

Merkez yetkilileri, ünitenin hizmet sürecinin devam edeceğini ve bölgedeki çiftlere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Bu ilk doğum, klinik için hem bir başarı göstergesi hem de merkezde sürdürülen takip ve tedavi protokollerinin etkinliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİ'NDE YAKLAŞIK BİR BUÇUK YILDIR SÜRDÜRÜLEN HİZMET KAPSAMINDA İLK DOĞUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.