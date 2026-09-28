Erzurum'da vergi rekortmenleri: Aşkale Çimento ve Aras Elektrik öne çıktı

Erzurum'da 2025 vergilendirme döneminin rekortmenleri

Erzurum Defterdarlığı tarafından açıklanan 2025 vergilendirme dönemi rekortmen listeleri, hem gerçek kişiler hem de kurumlar açısından sektör çeşitliliğini ve vergi tahakkukunda yoğunlaşmayı ortaya koydu. Listelerde ilk sıralarda yer alan isimler ve şirketler, bildirilen tahakkuk eden vergi tutarlarıyla dikkat çekti.

gerçek kişilerde ilk sıralar:

Gerçek kişiler kategorisinde birinci sırada kara yolu ile şehirlerarası yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan Erdal Duman yer aldı. Duman'ın bildirilen tahakkuk eden vergisi 11.663.373,61 TL olarak kaydedildi. Listenin üçüncü sırasında, şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda personel ve öğrenci taşıma faaliyetinde bulunan Taner Yıldırım bulunuyor; Yıldırım'ın tahakkuku 9.314.468,15 TL olarak açıklandı.

Beşinci sırada genel lokanta ve restoran işletmeciliği yapan Mustafa Atmaca ile tahakkuk eden vergi 8.213.107,17 TL seviyesinde raporlandı. Sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sıralarda ise sırasıyla genel lokanta ve restoran faaliyetinde bulunan Şakir Aktaş (6.863.252,10 TL), aynı faaliyet alanındaki Adem Bozkurt (6.840.524,70 TL) ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetinde bulunan Kadir Nedim Uçan (6.613.817,34 TL) yer aldı.

Listede ikinci, dördüncü, altıncı ve yedinci sıralarda yer alan mükelleflerin bilgileri ise açıklanmasını istemediği için paylaşılmadı.

kurumlarda öne çıkan şirketler:

Kurumlar vergisi sıralamasında ilk sırayı çimento imalatı faaliyetinde bulunan Aşkale Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi aldı. Şirketin 2025 vergilendirme dönemine ilişkin tahakkuk eden vergi tutarı 392.876.962,60 TL olarak bildirildi. İkinci sırada elektrik ticareti faaliyetinde bulunan Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi yer aldı; şirketin tahakkuku 246.618.420,80 TL olarak kaydedildi.

Üçüncü sırada içme suyu üretimi faaliyetinde bulunan Desni Group Gıda İnşaat Taahhüt Turizm ve Taşımacılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi bulunuyor; tahakkuk eden vergi tutarı 52.991.162,27 TL olarak açıklandı. Beşinci sırada yol yüzeylerinin asfaltlanması faaliyetinde bulunan Güven Asfalt Petrol Ürünleri Uluslararası Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi yer aldı (47.038.432,93 TL).

Altıncı sırada ikamet amaçlı binaların inşaatı faaliyetinde bulunan Girişimciler Yapı Ticaret A.Ş. - Volkan Kızmaz - BKN Yapı Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı (45.876.698,47 TL), yedinci sırada Bedir İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (45.068.181,52 TL), sekizinci sırada kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan Satılmaz Nakliyat İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (43.947.700,70 TL) yer aldı. Onuncu sırada ise bakkal ve market perakendeciliği faaliyetinde bulunan Düzgün Marketçilik Gıda İnşaat Taahhüt ve Turizm Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketinin tahakkuku 38.938.244,42 TL olarak bildirildi.

Kurumlar vergisi listesinin dördüncü ve dokuzuncu sıralarındaki mükelleflerin bilgileri ise açıklanmasını istemediği için paylaşılmadı.

Genel değerlendirmede, listeler hem Erzurum ekonomisinde inşaat, ulaştırma, enerji ve gıda/hizmet sektörlerinin ağırlığını gösteriyor hem de vergi tahakkukunda bazı kurum ve gerçek kişilerin öne çıktığını ortaya koyuyor. Açıklanan tutarlar ilgili döneme ait tahakkuk eden vergi rakamları olarak kayda geçti.

ERZURUM’UN 2025 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİNE AİT EN FAZLA GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİ BELLİ OLURKEN, KURUMLAR VERGİSİNDE AŞKALE ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ VE ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ İLK İKİ SIRADA YER ALDI.