Malatya'ya iki madalya getiren yarış sonrası ziyaret

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin tarafından sponsorluğu sağlanan sporcu Umut Elçi, Bolu'da düzenlenen 9. Açık Balkan Wushu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'ndan iki dereceyle döndü. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 13-17 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda Elçi, büyükler kategorisinde Tai Chi'nin iki farklı stilinde mücadele etti.

turnuvadaki dereceler:

Elçi, Tai Chi Sun stilinde ikinci, Yang stilinde ise üçüncü olarak iki madalyayla organizasyonu tamamladı. Elde edilen dereceler, Malatya için hem spor hem de yerel topluluk açısından dikkat çeken bir sonuç oldu. Müsabakalarda deneyimli rakiplerle karşılaşan Elçi, özellikle Sun stilinde Çinli, aynı zamanda antrenörlüğü olan bir sporcuya karşı verdiği mücadeleyle öne çıktı.

sponsorluk desteği ve gelecek hedefleri:

Madalyalarla döndükten sonra MESOB Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret eden Elçi, sağlanan katkılar nedeniyle teşekkür etti. Keskin, Elçi'nin uluslararası organizasyona katılabilmesi için birlik olarak sponsorluk desteği verdiklerini belirterek, 'Umut kardeşimiz uluslararası bir turnuvaya katıldı. Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak kendisine sponsor olduk ve turnuvaya gitmesini sağladık. Kardeşimiz de bizleri mahcup etmedi, madalyalarla döndü' ifadelerini kullandı.

Keskin, genç sporcunun başarısının Malatya ve esnaf camiası için önem taşıdığını vurguladı ve desteğin süreceğini açıkladı: 'İnşallah bundan sonraki turnuvalarda da ülkemizi temsil ederek önemli başarılara ulaşacağına yürekten inanıyorum. Kardeşimizin katılacağı turnuvalarda her zaman yanında olacağız. Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak desteğimizi sürdüreceğiz.'

Başkan Keskin ayrıca amatör sporla uğraşan gençlerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti ve belediyeler ile diğer kurumlara çağrıda bulundu: 'Malatya’daki belediyelerimizin ve diğer kurumlarımızın da amatör sporla ilgilenen gençlerimize destek vermesini istiyorum. Gençlerimize sahip çıkmalıyız. Böyle pırıl pırıl gençlerimizin madalya kazanarak Malatya’ya dönmesi bizim için en büyük gurur kaynağıdır.' dedi.

Umut Elçi de turnuvaya katılımını mümkün kılan Keskin'e teşekkür ederek, 'Başkanımızın desteğiyle turnuvaya gittik. Kendisi bizi her zaman destekledi, arkamızda durdu. Onun sayesinde bu organizasyona katıldık ve Allah’ın izniyle madalyalarla döndük' şeklinde konuştu. Elçi, gelecekte de aynı başarıyı sürdürmeyi hedeflediğini ve Malatya ile Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

Mesleki ve yerel kurumların sporcu yetiştirmede ve uluslararası arenada yer almada oynadığı rolü vurgulayan bu başarı, hem genç sporcular için bir motivasyon kaynağı hem de Malatya'da amatör spora yapılan yatırımların somut bir karşılığı olarak değerlendiriliyor. MESOB'un sağladığı destekle Bolu'dan dönen Umut Elçi'nin elde ettiği iki madalya, kent için ayrıca bir gurur vesilesi oldu.

ŞEVKET KESKİN’İN SPONSOR OLDUĞU UMUT ELÇİ BALKAN ŞAMPİYONASI’NDAN MADALYALARLA DÖNDÜ