Malazgirt'te çarpışma can aldı: iki kişi hayatını kaybetti

Malazgirt'te çarpışma can aldı:

Muş’un Malazgirt ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 35 BTN 218 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Mehmet Çakmak ve Batuhan Timuçin ağır yaralandı; yapılan ilk müdahale ve kontroller sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosikletteki iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın meydana geldiği alanda emniyet güçleri güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Soruşturma ve cenazelerin durumları:

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Acı haber, yakınlarını yasa boğarken yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.