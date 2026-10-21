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Jandarmanın 9 il merkezli operasyonunda 34,76 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı

Jandarma ve birimlerce 9 il merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa ilişkin 34 milyar 760 milyon lira hareketliliği saptandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmanın 9 il merkezli operasyonunda 34,76 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı

operasyonun kapsamı:

İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 9 il merkezinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, operasyonlarda 34 milyar 760 milyon lira tutarında para hareketliliğinin tespit edildiği ve bu kapsamda 123 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Bakanlığın paylaşımına göre, operasyonları Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordine etti; çalışmalar MASAK ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile eşgüdüm içinde İl Jandarma Komutanlıkları aracılığıyla gerçekleştirildi.

tespit edilen suç yöntemleri:

İncelemede, yakalanan şüphelilerin birden fazla suça karıştığı kaydedildi. Buna göre, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları ve vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Bu bulgular soruşturmaların odağını oluşturdu.

Soruşturma dosyalarında ele geçen finansal veriler ile iletişim kayıtları, para trafiğinin büyüklüğünü ve organize yapıyı işaret etti. Yetkililer, tespit edilen transferlerin izlenmesi ve suç gelirlerinin kaynağına ulaşılması için analiz çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

bakanlığın değerlendirmesi:

İçişleri Bakanlığı paylaşımında, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi ve milletin desteğiyle siber suçlarla mücadele çalışmalarının ülke genelinde tavizsiz sürdürüldüğüne vurgu yapıldı. Bakanlık ayrıca, operasyonlarda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Daire Başkanlıkları, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür etti ve sürecin adli ve idari boyutlarda takip edileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: &quot;9 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 34 milyar 760 milyon lira para...

İçişleri Bakanlığı: "9 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 34 milyar 760 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı"

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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