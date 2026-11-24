Mali suç ağlarına büyük operasyon: 71 ilde 455 şüpheliye eş zamanlı müdahale

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde mali suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmanın sonuçlarını açıkladı. 71 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 455 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

operasyonun koordinasyonu ve yürütülmesi:

Çalışmalar Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen operasyonların kapsamlı olduğu vurgulandı.

şüphelilere yöneltilen suçlamalar:

Operasyonda yakalanan şüphelilerin üzerine atılı suçlar arasında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık, rüşvet ve zimmet, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede ve parada sahtecilik ile kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma, 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1219 Sayılı Kanuna Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarının bulunduğu tespit edildi.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, 'Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyor; organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, 71 İLDE MALİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 455 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİĞİNİ BİLDİRDİ.