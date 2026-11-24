Durdurma sırasında bagajdan 5 kilo 600 gram esrar çıktı
Yozgat’ta kent merkezinde gerçekleştirilen kontrollerde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.
arama ve ele geçirilen madde:
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, durdurulan otomobilin bagaj kısmında 5 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
şüpheliye yönelik işlem:
Olayla ilgili şüpheli A.İ.Ö. gözaltına alındı; adli süreç tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YOZGAT'TA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLİN BAGAJ KISMINDA 5 KİLO 600 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.
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