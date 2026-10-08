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Maltepe Cevizli'de erken saatlerde 7 katlı binanın çöküşü görüntülendi

Maltepe Cevizli'de saat 05.40'da 7 katlı binanın üç katında çöküşün ilk anları kameralara yansıdı; AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Maltepe Cevizli'de erken saatlerde 7 katlı binanın çöküşü görüntülendi

Olayın ayrıntıları:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada, saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3 katında henüz belirlenemeyen bir çökme yaşandı. Olayın ilk anlarına ilişkin görüntüler çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

müdahale ekipleri:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde arama ve güvenlik tedbirleri için çalışmalarını sürdürüyor.

görüntülerin içeriği:

Kameralara yansıyan ilk görüntüler, çöküşün hemen sonrasına ait görsel kaydı sağladı ve olayın erken saatlerde gerçekleştiğini netleştirdi. Yetkili kurumlar olayın nedeni ve kapsamına ilişkin inceleme başlattı.

Maltepe&#039;de binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar kamerada

Maltepe'de binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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