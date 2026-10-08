maltepe'de çöküşte enkaz altından bir çocuk kurtarıldı

Maltepe'de apartmanda kısmi çökme:
Maltepe ilçesinde, 7 katlı bir binanın 3. katında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye intikal eden ekipler olay yerinde çalışma başlattı.
Kurtarma çalışmaları ve çocuk göçüğü çıkarılması:
Arama-kurtarma ekiplerinin yürüttüğü müdahalede enkaz altında kalan bir çocuk tespit edilerek çıkarıldı. Kurtarılan çocuğun durumu hakkında resmi bir açıklama yapıldığı bildirildi.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin enkazda arama çalışmaları sürdürüyor ve gelişmeler takip ediliyor.
Maltepe'de çöken binadan çocuk böyle kurtarıldı
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