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maltepe'de çöküşte enkaz altından bir çocuk kurtarıldı

Maltepe'de 7 katlı binanın üçüncü katında meydana gelen çöküşte başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında bir çocuk enkazdan sağ çıkarıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

maltepe'de çöküşte enkaz altından bir çocuk kurtarıldı

Maltepe'de apartmanda kısmi çökme:

Maltepe ilçesinde, 7 katlı bir binanın 3. katında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye intikal eden ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

Kurtarma çalışmaları ve çocuk göçüğü çıkarılması:

Arama-kurtarma ekiplerinin yürüttüğü müdahalede enkaz altında kalan bir çocuk tespit edilerek çıkarıldı. Kurtarılan çocuğun durumu hakkında resmi bir açıklama yapıldığı bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin enkazda arama çalışmaları sürdürüyor ve gelişmeler takip ediliyor.

Maltepe&#039;de çöken binadan çocuk böyle kurtarıldı

Maltepe'de çöken binadan çocuk böyle kurtarıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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