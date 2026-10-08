Maltepe'de kurtarma çalışmaları sürerken enkaz altında bir İBB çalışanı olduğu tespit edildi

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta sabah saat 05.40'ta meydana gelen olayda, 7 katlı binanın üç katında çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin yoğun çalışmasıyla enkazdan çıkarma ve arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı.

olay ve ilk bulgular:

Ekiplerin ilk belirlemelerine göre, yıkılan binadan 8 kişi sağ olarak çıkarıldı, enkazdan çıkartılan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Çökme sonrası sokak ve çevresi giriş çıkışlara kapatıldı, güvenlik amacıyla yıkılan binanın çevresindeki 4 bina mühürlendi. Mahalle sakinlerinin olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

kurtarma çalışmaları ve kimlik bilgiler:

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, göçük altında kalan 2 kişi için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Enkaz altında kalan bina sakinlerinden Mesut Delice'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı olduğu öğrenildi. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin ve arama faaliyetlerinin koordineli şekilde sürdüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma ve zemin tespit çalışmaları başlatıldı; çökme nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. AFAD ve diğer birimler tarafından yürütülen kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından hasar tespiti ve teknik incelemeler devam edecek.

MALTEPE'DE SABAH SAATLERİNDE YIKILAN 7 KATLI BİNADA ENKAZ ALTINDA KALAN VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN VATANDAŞLARDAN MESUT BİLECE'NİN İBB ÇALIŞANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.