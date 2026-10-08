Maltepe'de çöken binada sismik dinlemeyle hayat izi aranıyor

Olayın ayrıntıları:

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Olay yerine kısa sürede sevk edilen ekipler çalışmalarına başladı.

Arama kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkarılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Ekiplerin uzun saatlerdir devam eden çalışmaları sürerken, enkaz altında bulunan 2 kişi için AFAD ekiplerince sismik dinleme cihazlarıyla arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler, kayıt ve dinleme yöntemleriyle yapılacak tespitlere göre müdahaleyi sürdürecek.

Maltepe'deki enkazda sismik arama çalışmaları başladı