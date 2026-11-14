Maltepe'de umut örgüsü: Cemal Süreya Parkı'na LÖSEV hatıra alanı

Maltepe'de umut ve dayanışma buluşması

LÖSEV'in 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Maltepe Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği etkinlik, Cemal Süreya Parkı'nda hem görsel hem de duygusal bir dönüşüme sahne oldu. Parktaki banklar farkındalığın rengi olan turuncuya boyanırken, LÖSEV annelerinin el emeğiyle ördüğü motifler parktaki 12 ağacı süsledi ve kalıcı bir hatıra alanı oluşturuldu.

Etkinlik detayları:

Programda Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, LÖSEV Anadolu Yakası İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, belediye yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, lösemili çocuklar, aileleri ve çok sayıda gönüllü yer aldı. LÖSEV, 8 Kasım 1998'den bu yana sürdürdüğü 28 yıllık mücadele sürecini ve bu yılki sloganı "Mucize ve Umudun Adı LÖSEV"i anmak üzere Türkiye genelinde tarihi yapıların turuncu ışıklarla aydınlatılması, kortejler ve balon etkinlikleri gibi farkındalık çalışmaları da yürüttü.

Başkan Köymen'in mesajı:

Etkinlikte konuşan Başkan Köymen, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurguladı ve LÖSEV ile dayanışmanın önemine değindi. Köymen, "Her şeyin başı farkındalık; korku ve kaygı eşiklerimizi düşürebilmenin tek yolu dayanışmayı büyütmek ve imkanlarımızı artırmaktır" dedi. Başkan ayrıca belediyenin toplumcu yerel yönetim anlayışı çerçevesinde kadınların, çocukların, gençlerin ve dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti ve emek veren annelere teşekkür etti.

LÖSEV temsilcisinin vurgusu:

LÖSEV Anadolu Yakası İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, haftanın farkındalığın ötesinde umut ve mucizeler haftasına dönüştüğünü ifade ederek, kuruluşun daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediğini dile getirdi. Ertuğrul, "Löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu toplumun her kesimine duyurmayı amaçlıyoruz. Bu yıl Türkiye’yi turuncuya boyamak niyetiyle yola çıktık. Maltepe Belediye Başkanımız Esin Köymen her zaman yanımızda oldu. Parkımızda oluşturduğumuz hatıra alanı ve annelerimizin ilmek ilmek ördüğü ağaç süslemeleri, bu mücadelenin ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu herkese gösterecek. Destek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Oluşturulan "2-8 Kasım LÖSEV Hatıra Alanı", parkı ziyaret edenlere hem görsel bir duyarlılık hem de lösemiyle mücadelede bir toplumsal destek simgesi sunuyor. Etkinlik, yerel yönetim ile sivil toplum iş birliğinin somut bir örneği olarak kayda geçti ve gönüllülerin katkılarıyla dayanışmanın gücünü görünür kıldı.

LÖSEV’İN 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA MALTEPE BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE CEMAL SÜREYA PARKI’NDAKİ 12 AĞAÇ LÖSEV ANNELERİNİN EL EMEĞİ ÖRGÜLERLE SÜSLENDİ, BANKLAR TURUNCUYA BOYANDI.