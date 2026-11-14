Tuzla’dan yeni doğanlara destek: Hoş Geldin Bebeğim kapsamında ev ziyareti

Tuzla Belediyesi Hoş Geldin Bebeğim projesiyle yeni doğanların yanında

Tuzla Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğü Hoş Geldin Bebeğim projesiyle 0-3 aylık bebeği bulunan aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Proje, başvuruda bulunan ailelerle iletişime geçilerek randevu planlanması ve ihtiyaç odaklı destek sağlanmasını içeriyor.

ev ziyaretleri ve hediye çantalarının içeriği:

Ziyaretlerde ailelere, bebek havlusu, bebek örtüsü, ıslak mendil, bebek şampuanı, ateş ölçer, bebek bezi, sabun, bebek bakım kremi ve biberon gibi temel bakım ürünlerinin yer aldığı hediye çantaları takdim ediliyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın amacının yeni ebeveynlik döneminde aileleri desteklemek ve bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlamak olduğunu belirtiyor.

ailelerin görüşleri ve başvuru süreci:

Projeden yararlanan aileler sağlanan destekten memnuniyetlerini dile getirdi. Bir aile, "İnternetten de araştırıp projenin hâlâ devam ettiğini öğrendim. Gerçekten güzel bir hediye." derken, başka bir aile "Bence çok güzel bir uygulama. Sonuçta bebek doğduktan sonra ihtiyaçları çok fazla çoğalıyor. Sosyal belediyecilik açısından çok önemli bir nokta." değerlendirmesinde bulundu.

Hoş Geldin Bebeğim projesinden, kimlik kaydı oluşturulmuş, 0-3 aylık bebeği bulunan Tuzlalı aileler yararlanabiliyor. Destekten faydalanmak isteyen aileler, Tuzla Belediyesi resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak talepte bulunuyor; başvuru sonrasında belediye ekipleri uygun ziyaret tarihi için ailelerle iletişime geçiyor.

TUZLA BELEDİYESİ, "HOŞ GELDİN BEBEĞİM" PROJESİ KAPSAMINDA 0-3 AYLIK BEBEĞİ BULUNAN AİLELERİ EVLERİNDE ZİYARET EDEREK YENİ DOĞAN BEBEKLERİN TEMEL BAKIM İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÜRÜNLERİN YER ALDIĞI HEDİYE ÇANTALARINI TAKDİM EDİYOR.