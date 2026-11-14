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Muğla'da aile eğitimi ve evlilik desteği için yol haritası belirlendi

Muğla'da Aile Eğitim Programı ve evlilik öncesi eğitim çalışmaları değerlendirildi; formatör eğitimi, veri sistemi ve evlilik kredisi sorunları ele alındı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Muğla'da aile eğitimi ve evlilik desteği için yol haritası belirlendi

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toplantı, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında yürütülen uygulamaların değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yol haritası oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıya müdürlüğe bağlı formatörler, eğitmenler, Eğitim ve Danışmanlık Birimi personeli ile Sosyal Hizmet Merkezi müdürleri katıldı.

2026 faaliyetleri ve eğitim planları:

Görüşmelerde 2026 yılı Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim faaliyetlerine ilişkin veriler ele alındı. Yeni formatör ve eğitici eğitimlerinin programı, eğitimcilerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik talepler ve mevcut eğitim içeriklerinin güncellenmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Ayrıca Aile Eğitim Programı Veri Sistemi işleyişinde karşılaşılan sorunlar tartışılarak, veri akışının ve raporlamanın iyileştirilmesi için öneriler masaya kondu.

aile danışmanlığı ve evlilik kredisi değerlendirmeleri:

Toplantıda aile danışmanlığı hizmetlerine ilişkin veriler de değerlendirildi. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sunulan evlilik kredisi uygulamasında yaşanan aksaklıklar tespit edilip çözüm önerileri geliştirildi. Katılımcılar, kredi süreçlerinin ve danışmanlık hizmetlerinin ailelerin ihtiyaçlarına daha uygun biçimde yürütülmesi için koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı.

Hedefler ve izlenecek adımlar:

Toplantının, AEP kapsamında yürütülen hizmetlerin geliştirilmesi, eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve ailelere sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Orta vadede yeni formatör eğitimlerinin uygulanması, veri sistemi sorunlarının giderilmesi ve evlilik kredisi uygulamalarında revizyonlara gidilmesi planlanıyor.

MUĞLA’DA AİLE EĞİTİMİ VE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

MUĞLA’DA AİLE EĞİTİMİ VE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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