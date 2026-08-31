Muratpaşa'da yangından kaçan hamile kedi itfaiyenin merdiveninde kurtarıldı

olayın gelişimi:

Olay, saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan boş ve metruk dairede çıktı. Dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangından yükselen alev ve yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiye müdahalesi ve soğutma çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına sepet aracı ve hortumlarla anında müdahale etti. Alevler, çıktığı daireden üst kattaki eve de sirayet etti ancak ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde halen söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor; ekipler alevlerin yeniden alevlenmemesi için geniş kapsamlı önlem aldı.

hamile kedinin kurtarılması ve olayın ardından:

Apartman bahçesinde bulunan ve yangın sırasında korkarak binanın birinci katına sığınan hamile kedi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla bulunduğu yerden alınarak güvenli alana çıkarıldı. Kurtarma anı, çevredekiler tarafından izlendi. Yangında herhangi bir kişi yaralanmazken, yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu.

Olayı izleyen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine dikkat çekerken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Boş ve metruk yapıların yangın riskine işaret eden olay, benzeri durumlarda erken ihbarın önemini yeniden gündeme getirdi.

ANTALYA’NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE 5 KATLI BİR APARTMANIN DÖRDÜNCÜ KATINDAKİ BOŞ DAİREDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN SIRASINDA KORKARAK APARTMANIN 1’İNCİ KATINA SIĞINAN HAMİLE KEDİ İSE İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MERDİVENLE KURTARILDI.