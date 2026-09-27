Dolar 48,9783 +0,13%
Euro 55,7561 +0,02%
Bist 12.693,09 -1,60%
Altın Gram 6.605,82 -2,92%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 99,28 +1,89%
--°

Mancini: Türkiye çok kaliteli, zorlu bir maç bizi bekliyor

Mancini, Türkiye'nin kaliteli bir ekip olduğunu belirterek yarınki maçın çekişmeli geçeceğini ve İtalya'nın süreci için zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 19:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mancini: Türkiye çok kaliteli, zorlu bir maç bizi bekliyor

İtalya basın toplantısında Mancini ve Tonali konuştu

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Türkiye ile karşılaşacak İtalya için teknik direktör Roberto Mancini ile orta saha oyuncusu Sandro Tonali basın toplantısında bir araya geldi. Mancini, rakibin gücünü vurgularken takımının süreç içinde zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kadro ve taktik değerlendirmesi:

Mancini, kadroyla ilgili bazı oyuncuları çağırmama kararını önceden aldıklarını söyleyerek taktiksel olarak büyük değişiklik planlamadıklarını aktardı. Taraftar tepkilerine değinen Mancini, "Taraftarlar mutsuz olabilir. Onların tepkilerini anlayabiliyorum. Biz de bu durumu değiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Mancini ayrıca, "Türkiye gerçekten çok iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan elenmeyi hak etmediklerini düşündüğüm çok kaliteli futbolcuları var. Montella'nın gelişiyle takım daha da gelişti" ifadelerini kullandı. Moise Kean ile ilgili olarak ise "Moise Kean’in oynayıp oynamayacağı henüz net değil. Yarın durumuna bakacağız" diye ekledi.

Tonali'den sorumluluk ve odak çağrısı:

Sandro Tonali, Dünya Kupası'na katılamamanın ekip üzerinde etkili olduğunu belirterek Belçika maçının zor geçtiğini söyledi. Tonali, "Deneyimli oyuncular olarak sahada daha fazla sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Takım halinde biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi ve genç oyunculara destek çağrısı yaptı.

Tonali, Türkiye'deki futbolun yükselişine dikkat çekip Süper Lig ile ilgili geleceğine dair soruyu yanıtladı: "Daha önce geleceğimle ilgili böyle bir şey düşünmedim... Türkiye'ye artık daha fazla kaliteli oyuncu ve yıldız geliyor" diyerek şu an için böyle bir planı olmadığını belirtti.

Her iki isim de yarınki karşılaşmanın hem Türkiye'nin yükselen kalitesi hem de İtalya'nın toparlanma süreci açısından belirleyici olacağını vurguladı. Mancini, "Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var" sözünü tekrar ederek izleyicilere çekişmeli bir maç sözü verdi.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP’TAKİ İKİNCİ MAÇINDA YARIN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞACAK İTALYA’DA TEKNİK...

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP’TAKİ İKİNCİ MAÇINDA YARIN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞACAK İTALYA’DA TEKNİK DİREKTÖR ROBERTO MANCİNİ, TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ VE KALİTELİ BİR EKİP OLDUĞUNU BELİRTEREK, KARŞILAŞMANIN ÇEKİŞMELİ GEÇECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'ta 29 ekim coşkusuna voleybol ve sağlık mesajı eşlik etti
images

Tuna Üzümcü: gençlere güvenimiz tam, bu galibiyeti Büyük Altay camiasına hediye...
images

Uzun saçlar maçta iki kırmızı karta neden oldu
images

Samsun'dan kürsüye: softbol takımı Ankara'da Türkiye üçüncüsü oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da vizyonu işe dönüştüren projeler: üretim, meslek lisesi ve lojistik

Darende'de yılanlar çarşı merkezine ve mahalle sokaklarına indi

İkiz kardeşlerin aynı kışlada omuz omuza vatani görev sevinci

Ordu'da Boztepe'yi saran sis, martılarla tablo oluşturdu

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi