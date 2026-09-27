İtalya son antrenmanda önemli eksiklerle Bursa maçına hazırlanıyor

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Bursa’da karşılaşacak İtalya, mücadele öncesinde son antrenmanını eksiklerle tamamladı. Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki ekip, gruptaki ilk maçta sahasında Belçika’ya 2-0 mağlup olmuştu ve Türkiye karşılaşmasıyla birlikte ilk puanını arayacak.

kadroda sakatlıklar ve değişiklikler:

İtalya kampında üç önemli isim kadrodan çıkarıldı. Bryan Cristante fiziksel problemi nedeniyle milli takım kampına katılamadı. Inter forması giyen Federico Dimarco ise kulübünde yaşadığı sakatlığın ardından kadrodan çıkarıldı; Dimarco’nun yerine Aston Villa oyuncusu Matteo Ruggeri milli takıma çağrıldı. Son olarak Nicol Zaniolo sağ uyluğundaki eski sakatlığının nüksetmesi nedeniyle kamptan ayrıldı ve Zaniolo’nun Türkiye ile Fransa maçlarında forma giymeyeceği bildirildi.

antrenman performansı ve kart cezası durumu:

Belçika maçında kaleci Gianluigi Donnarumma ile listede adı geçen Daniele Mancini sarı kart görmüştü. Donnarumma’nın gördüğü sarı kartın Türkiye maçında forma giymesine engel bir ceza yaratmadığı belirtildi; UEFA Uluslar Ligi’nin lig aşamasında oyuncular iki sarı karta ulaştığında bir sonraki maç için cezalı duruma düşüyor.

Mancini, Belçika karşılaşmasında kalede Gianluigi Donnarummayı görevlendirirken, savunmada Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Diego Coppola ve Riccardo Calafiori vardı. Orta sahada Alessandro Romano, Nicol Barella ve Sandro Tonali görev yaparken hücum hattında Moise Kean, Francesco Pio Esposito ve Nicol Cambiaghi forma giymişti.

maç bilgileri ve görev yapacak hakemler:

İtalya ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması yarın saat 21.45’te Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcıları Stuart Burt ve James Mainwaring, dördüncü hakem Darren England olacak; VAR görevini Stuart Attwell, AVAR görevini ise Matthew Donohue üstlenecek.

Grup başlangıcında İtalya Belçika’ya 2-0, Türkiye ise Fransa’ya 1-0 mağlup olmuştu; böylece her iki takım da Bursa’daki mücadeleye puansız çıkacak.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ İKİNCİ MAÇINDA YARIN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İLE BURSA'DA KARŞILAŞACAK İTALYA, MÜCADELE ÖNCESİNDE ÖNEMLİ EKSİKLERLE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.