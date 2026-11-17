Manisa BBSK kısa sürede dikkat çeken bir tablo sergiledi

Çanakkale'de düzenlenen 3. Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası'na katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcuları, uluslararası arenada güçlü bir performans sergileyerek turnuvayı başarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, hem ferdi hem takım müsabakalarında dikkat çeken sonuçlar aldı.

Organizasyon ve katılım:

14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada 5 ülkeden gelen toplam 46 kulüp ve 600 sporcu mücadele etti. Yarışmalar, farklı yaş ve kilo kategorilerinde yoğun bir tempoda ilerledi ve takımlar tatamiye sık sık çıkma şansı buldu.

Madalyalar ve genel klasman:

Manisa temsilcisi, turnuvayı 6 altın, 8 gümüş ve 15 bronz madalyayla toplam 29 derece elde ederek genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı. Elde edilen bu sonuçlar kulübe bir kupa kazandırırken, sporcuların disiplinli çalışmasının ve teknik kadronun katkısının somut göstergesi oldu.

Başarı, hem bireysel hem de takım düzeyinde düzenli antrenmanların ve kulüp desteğinin meyvesi olarak değerlendiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi, sporcuları ve antrenörleri kutlayarak emeği geçen ailelere ve destekçilere teşekkür etti.

Uluslararası platformda kürsüye çıkan sporcuların performansı, kulübün altyapı ve yetiştirme hedefleri için de olumlu bir referans oluşturdu. Manisa BBSK, bu sonuçlarla hem il hem de kulüp seviyesinde yüzleri güldürdü.

ÇANAKKALE’DE 5 ÜLKEDEN 46 KULÜP VE 600 SPORCUNUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN 3. ULUSLARARASI DARDANELLES CUP KARATE ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORLU KARATECİLER, 6 ALTIN, 8 GÜMÜŞ VE 15 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 29 DERECE ELDE EDEREK GENEL KLASMANDA ÜÇÜNCÜ OLDU.