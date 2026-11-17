Fenerbahçe'nin takvim yükü

Sarı-lacivertliler, milli maçlar arası sonrası yoğun bir programa giriyor. 21 Kasım - 18 Aralık arasındaki dönem takım için hem lig hem de Avrupa açısından belirleyici olacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Çorum FK deplasmanıyla kötü gidişata son veren Kanarya, şimdi bir dizi sıkışık sınavla karşı karşıya.

ilk etap: lig ve Şampiyonlar Ligi iç içe:

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Kocaelispor’a konuk olacak; iki ekip şu anda aynı puanda bulunuyor. Bu maçın ardından sadece 4 gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Shakhtar Donetsk ile İngiltere’de karşılaşacak. Avrupa arenasında Liverpool galibiyetiyle moral bulan ekip, bir kez daha deplasmana çıkmak zorunda. 29 Kasım’da ise evinde Erzurumspor FK ile karşılaşarak lig temposuna dönecek.

deplasman ağırlıklı zorlu periyot:

Erzurumspor maçının ardından Fenerbahçe, yine sıkışık bir fikstürle karşı karşıya kalacak. 5 Aralıkta Başakşehir ile iç sahada eşleşen tarihi takip eden 4 gün içinde takım Avusturya’ya gidip LASK Linz ile mücadele verecek. Toplamda 19 gün içinde oynanacak 5 maçın 4'ü deplasmanda oynanacak olması, kadro derinliği ve yolculuk yönetimini öne çıkarıyor.

Şu an ligde 19 puanla 6. sırada bulunan Kanarya, lider Galatasaray’ın 9 puan gerisinde bulunuyor; bu nedenle hem ligdeki sıralama hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki durum kritik önem taşıyor. Teknik ekip ve hazırlık süreci, sakatlık yönetimi ile rotasyon kararları bu periyotta belirleyici olacak.

genel değerlendirme:

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısına 16. hafta maçlarının ardından verilecek araya kadar Fenerbahçe, ligde kalan maçları kayıpsız geçmenin hesabını yapıyor. Şampiyonlar Ligi ile birlikte takım, 28 günde 7 maç oynayacak; bu süreçte alınacak sonuçlar hem ligde hem de Avrupa’daki yol haritasını şekillendirecek. Kulübün önündeki en yakın hedef, 21 Kasım–18 Aralık arasındaki periyodu en az hasarla atlatmak ve mücadeleyi sürdürebilmek.

FENERBAHÇE, MİLLİ ARANIN ARDINDAN LİG VE AVRUPA KUPALARINDA YOĞUN MAÇ TAKVİMİNE GİRECEK. (ARŞİV)