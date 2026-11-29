Manisa TSO, üyelerinin savunma ve havacılık kapasitesini güçlendirmek için Almanya’da inceleme yaptı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, kent sanayisinin yüksek teknolojili üretime geçişini hızlandırmak amacıyla Almanya’da iki günlük bir teknik ziyaret gerçekleştirdi. Heyette Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Bilgin, Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Özdeveciler, 23. Meslek Komitesi Başkanı Nevzat Sarı ve Manisalı sanayiciler yer aldı. Davet üzerine ziyaret edilen HAIMER’in Augsburg bölgesindeki üretim tesisleri, heyete ileri teknoloji uygulamalarını ve üretim çözümlerini tanıttı.

Ziyaretin odak noktaları:

İki gün süren incelemelerde, savunma ve havacılık sanayisinin ihtiyaç duyduğu hassas işleme, bağlama sistemleri, takım tutucular ve ölçüm teknolojileri gibi alanlardaki yenilikler ve uygulamalar canlı olarak görüldü. Heyet, üretim hatlarını ve ölçüm süreçlerini yerinde izleyerek, bu teknolojilerin Manisa’daki üretim süreçlerine nasıl entegre edilebileceğine dair teknik değerlendirmeler yaptı.

Gözlemler; makine ekipmanlarının uygulama parametreleri, bağlama çözümlerinin iş parçası güvenliği ve ölçüm cihazlarının tekrarlanabilirlik düzeyi gibi konularda doğrudan karşılaştırma imkanı sundu. Bu sayede firmaların niteliğini artıracak somut iyileştirme alanları belirlendi.

Elde edilen kazanımlar ve yol haritası:

Ziyaretin amacı, edinilen bilgi ve teknolojik deneyimin Manisa’daki sanayi kuruluşlarına aktarılması olarak belirtildi. Heyet dönüşünde, Manisalı firmaların faydalanabileceği eğitim programları ve saha uygulamaları planlanacak. Bu eğitimler aracılığıyla teknik yeterliliklerin artırılması, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyum kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Manisa TSO, bir asrı aşan tecrübesiyle kent ekonomisinin dönüşümüne katkı sağlamayı sürdürüyor. Kurum, savunma ve havacılık gibi stratejik sektörlerde Manisalı firmaların daha etkin rol alması için bilgi ve teknoloji transferine, nitelikli üretime ve uluslararası iş birliklerine öncelik veriyor.

Ziyaret, Manisa’nın mevcut sanayi potansiyelini yüksek teknolojiyle buluşturarak katma değerli üretimi artırma ve kenti savunma ile havacılık sanayisinin güçlü merkezlerinden biri haline getirme vizyonunun somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Planlanan yaygın eğitim ve uygulama programlarıyla kazanımların yalnızca heyetle sınırlı kalmaması, kent genelinde nitelikli üretime dönüşmesi amaçlanıyor.

MANİSA SANAYİSİNİN TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDEN MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI, ÜYELERİNİN SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİSİNDEKİ ÜRETİM KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK AMACIYLA ALMANYA’DA ÖNEMLİ BİR TEKNİK ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.