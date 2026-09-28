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Manisa'da üreticiye can suyu

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin damlama sulama desteğiyle 3.150 üreticiye toplam 7.252.550 metre boru ulaştı; hedef 5.000 üreticiye ulaşmak.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 19:49

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EDİTÖR: Berk Doğan

Manisa'da üreticiye can suyu

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, tarımsal üretimde suyun daha verimli kullanılmasını ve üreticilerin sulama maliyetlerinin azaltılmasını amaçlıyor. Proje kapsamında il genelindeki üreticilere damlama sulama borusu desteği veriliyor.

Dağıtım ve güncel rakamlar:

Bugüne kadar projeden 3 bin 150 üretici yararlandı ve toplam 7 milyon 252 bin 550 metre sulama borusu dağıtıldı. Projenin nihai hedefi ise il genelinde 5 bin üreticiye ulaşmak olarak açıklandı.

İlçe bazlı uygulama ve son durum:

Alaşehir, Sarıgöl, Ahmetli, Kula, Köprübaşı, Demirci ve Salihli'deki dağıtımların ardından, Turgutlu ve Gölmarmara ilçelerinde de dağıtımlar tamamlandı. Turgutlu'da 145 üreticiye 352 bin 850 metre, Gölmarmara'da ise 178 üreticiye 462 bin 150 metre sulama borusu ulaştırıldı.

Proje yetkilileri, kalan ilçelerdeki dağıtımların da en kısa sürede tamamlanarak toplam 5 bin üreticiye ulaşılacağını belirtiyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARIMSAL ÜRETİMDE SUYUN DAHA VERİMLİ KULLANILMASI VE...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARIMSAL ÜRETİMDE SUYUN DAHA VERİMLİ KULLANILMASI VE ÜRETİCİLERİN SULAMA MALİYETLERİNİN AZALTILMASI AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN DAMLAMA SULAMA DESTEĞİNDE DAĞITILAN SULAMA BORUSU MİKTARI 7 MİLYON 252 BİN 550 METREYE ULAŞTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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