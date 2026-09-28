İstanbul'da akşam trafiğini yağmur yüzde 76'ya yükseltti

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk günü akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre yoğunluk, akşam saatlerinde yüzde 76 olarak ölçüldü. Yağmur, görüş mesafesinin daralması ve araçların yavaşlaması nedeniyle cadde ve ana arterlerde akışı zorlaştırdı.

Aksayan güzergahlar:

D-100 kara yolunda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle ana arterlerde hızın düşmesi, kavşaklarda ve gişelerde beklemeyi uzattı; trafikteki araç sayısındaki artış ile birlikte gecikmeler belirginleşti.

Vatandaşların ulaşımı ve etkileri:

İş yerlerinden ve okullarından çıkan vatandaşlar akşam saatlerinde evlerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Yağmurun tetiklediği yavaşlayan trafik, toplu taşıma ve özel araç tercihlerini etkiledi; uzmanlar benzer koşullarda yolculuk planlamasını ve ekstra süre ayrılmasını öneriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerinin gösterdiği bu artış, kısa vadede sürücülerin dikkatini ve trafikte sabrını gerektiriyor.

İSTANBUL’DA HAFTANIN İLK GÜNÜ AKŞAM İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAĞIŞIN DA ETKİSİYLE YÜZDE 76’YA ULAŞTI.