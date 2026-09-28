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Muş'un sonbahar meyveleri tezgâhlarda hayat buldu

Muş'un bağlarında yetişen üzüm, armut, elma ve diğer sonbahar meyveleri hasat sonrası kent tezgâhlarına ve ülke geneline gönderiliyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

Muş'un sonbahar meyveleri tezgâhlarda hayat buldu

bağlardan tezgâha:

Muş'ta bağcılığın yaygın olduğu alanlarda sonbahar meyvelerinin hasadı tamamlandı. Üreticiler tarafından toplanan üzüm, armut, elma ve çeşitli meyveler kent merkezindeki tezgâhlarda tüketicilerle buluşuyor. Tazeliği ve doğal aromasıyla öne çıkan ürünler, yerel talebi karşılamanın yanı sıra dış illere de gönderiliyor.

Ürünlerin önemli bir bölümü kargo ve otobüslerle Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor; bu durum bölgedeki bağcılığın ekonomik katkısını artırıyor ve üretici gelirlerine destek sağlıyor.

üreticilerin sesi:

Yaklaşık 40 yıldır meyve satışı yapan 66 yaşındaki 7 çocuk babası İlhan Demirel, üretimin sürekliliği için bağcılığın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Demirel, "Muş meyveleri tezgâhtaki yerini aldı. Şu an üzüm satıyorum. Tezgâhımızda sattığımız meyvelerin yüzde 70'ini il dışına gönderiyoruz. Kargo ile gönderiyoruz, otobüs ile gönderiyoruz. Üzüm, armut, çilek, elma, karçin meyvelerini tezgâhta satıyorum. Meyvelerimiz tamamen Mongok, İncebel, Mehmet, Çanakkale ve Pamuklu bağlarında yetişmektedir. Burada sattığımız meyveler tamamen organik. Bundan dolayı çok talep görüyor. Vatandaşlarımız alıyor ve il dışındaki akrabalarına gönderiyorlar. 40 yıldır tezgâhımda sadece Muş meyvelerini satıyorum. Muş meyveleri bittiğinde ben de dükkânımı kapatıyorum" dedi.

bölgesel potansiyel ve beklentiler:

Eski Muş Belediye Başkanı Şerafettin Yatçı, bağların hasat mevsimini yaşadığını ve bölgeye has üzüm çeşitlerinin bulunduğunu belirtti. Yatçı, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle Muş'un üzümcülük ve meyvecilikten daha iyi verim alabileceğini söyledi. Ayrıca, Muş'ta erik, kayısı, kiraz, vişne, dut gibi farklı meyve çeşitlerinin de varlığına dikkat çekti.

Üreticiler ve yerel yönetim temsilcilerinin vurguladığı ortak nokta, Muş meyvelerinin organik yapısı ve iklim koşullarının (sıcak ve kurak yazlar) bölge ürünlerine avantaj sağladığı; bunun da talebi artırdığıdır. Hasat sezonu boyunca tezgâhlarda yer alan ürünlerin hem kentte hem de ülke geneline ulaşması, bölgesel ekonomiye doğrudan katkı sağlamaya devam ediyor.

MUŞ’UN BAĞLARINDA YETİŞTİRİLEN ÜZÜM, ARMUT, ELMA VE DİĞER GÜZ MEYVELERİ, HASADIN ARDINDAN KENT...

MUŞ’UN BAĞLARINDA YETİŞTİRİLEN ÜZÜM, ARMUT, ELMA VE DİĞER GÜZ MEYVELERİ, HASADIN ARDINDAN KENT MERKEZİNDEKİ TEZGÂHLARDA YERİNİ ALDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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