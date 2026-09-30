Manyas'ta baklagil ve organik makarna üretimi yerinde değerlendirildi

Manyas'ta üretim alanları yerinde incelendi

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ile Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas'ın Kulak bölgesinde faaliyet gösteren bir makarna üretim işletmesini ziyaret etti. Ziyarette işletme yetkilileri yürütülen çalışmalar ve üretim süreçleri hakkında yetkililere bilgi verdi.

Ürün yelpazesi ve hammaddeler:

İşletmede organik, vegan ve katkı maddesi içermeyen ürünlerin üretimine ağırlık veriliyor. Ürün gamında baklagil makarnaları, çocuk beslenmesine yönelik ürünler ve organik püreler yer alıyor. Hammaddeler arasında kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut ve siyez buğdayı gibi alternatifler dikkat çekiyor.

Üretim süreçleri ve tesis incelemesi:

İnceleme sırasında üretim alanları ve hatları gezilerek üretim süreçlerinin işleyişi hakkında bilgi alındı. Yetkililer, farklı sebze ve baklagiller kullanılarak hazırlanan çeşitli makarna ürünlerinin üretildiğini aktardı. Ziyaret kapsamında işletme yetkilileriyle yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

MANYAS’TA MAKARNA ÜRETİMİNE YAKIN İNCELEME