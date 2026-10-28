Mardin'de dezavantajlı arazilere 146 ton yüzde 75 hibeli tohum desteği

tohum desteğinin kapsamı:

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi projesi kapsamında 10 ilçede çiftçilere tohum desteği sağlanıyor. Proje, coğrafi işaret tescilli Fırat-87 kırmızı mercimek ile biçerdöverle hasada uygun Askan çeşidi nohut tohumluğu dağıtımını kapsıyor. Destek yüzde 75 hibe oranıyla uygulanıyor ve toplamda 146 ton tohum çiftçilerle buluşturulacak.

Projenin uygulaması Bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde yürütülüyor. Mardin özelinde ise valilik ve Büyükşehir Belediyesinin ek katkılarıyla tohum miktarında artış sağlandı. Müdür Ender Muhammed Gümüş, projenin esas amacını daha az avantajlı bölgelerdeki arazilerin etkin kullanımı ve çiftçilerin gelirlerinin artırılması şeklinde özetledi. Gümüş, bakanlığın bütçesinin aktarıldığını ve il düzeyindeki desteklerle dağıtımın güçlendirildiğini belirtti.

dağıtım, bütçe ve sayı bilgileri:

Müdürlükten verilen bilgiye göre dağıtım maliyeti yaklaşık 9 milyon 300 bin lira olarak hesaplandı. Bu kapsamda 122 ton kırmızı mercimek ve 24 ton nohut tohumu çiftçilere teslim edilecek. Haberde ilk verilen rakam 668 çiftçi şeklindeyken, müdürlük açıklamasında dağıtımın 667 çiftçiye yapılacağı ifade edildi; her iki rakam da kaynakta yer almaktadır. Teslimat töreni müdürlükte başladı, Artuklu ilçesindeki çiftçilere ilk dağıtımlar gerçekleştirildi; diğer ilçelerdeki teslimatlar ilçe müdürlükleri tarafından sürdürülecek.

beklenen verim ve ekonomik etki:

Müdür Gümüş, tohumların toprakla buluşmasının ardından yaklaşık 1'e 9 oranında gelir beklendiğini aktardı. Buna göre proje sonunda hedeflenen toplam gelir yaklaşık 75 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor. Proje, sadece kısa vadeli ürün desteği sağlamakla kalmayıp, dezavantajlı alanlarda tarımsal üretimin sürekliliğini ve arazi verimliliğini artırmaya yönelik bir adım olarak sunuluyor.

Vali Tuncay Akkoyun ve Büyükşehir Belediyesinin katkıları projeye ek kaynak sağlayarak dağıtılacak tohum miktarının artırılmasına imkan verdi. Uygulamanın sonraki aşamalarında ilçelerdeki ilçe müdürlükleri aracılığıyla dağıtım ve takip çalışmaları devam edecek, çiftçilerin kullanım ve hasat süreçlerine destek verilecektir.

"TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ" PROJESİ KAPSAMINDA, YÜZDE 75 HİBELİ, COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ KIRMIZI MERCİMEK VE NOHUT TOHUMU DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.