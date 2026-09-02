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Erzincan Kavakyolu'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı

Erzincan Kavakyolu Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşlarında sürücü ve arkadaşı yaralandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:28

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan Kavakyolu'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Erzincan'ın Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaklaşık 18 yaşlarında olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ile arkasında yolculuk yapan arkadaşı yaralandı.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yaralılar, tedavi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve belirsizlikler:

Çarpışmaya karışan otomobilin sürücüsünün kimliği ve plakasına dair bilgiler henüz belirlenemedi. Olayla ilgili trafik ekipleri tarafında inceleme başlatıldı.

ERZİNCAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 GENÇ YARALANDI

ERZİNCAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 GENÇ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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