Erzincan Kavakyolu'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Erzincan'ın Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaklaşık 18 yaşlarında olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ile arkasında yolculuk yapan arkadaşı yaralandı.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yaralılar, tedavi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve belirsizlikler:

Çarpışmaya karışan otomobilin sürücüsünün kimliği ve plakasına dair bilgiler henüz belirlenemedi. Olayla ilgili trafik ekipleri tarafında inceleme başlatıldı.

ERZİNCAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 GENÇ YARALANDI