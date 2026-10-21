Marmaris 2027'ye dört mevsim hedefiyle hazırlanıyor

Marmaris 2027 vizyonu:

Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında Marmaris'te gerçekleştirildi. Toplantıya Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, TGA temsilcileri ile ilin oda ve turizm sektörü temsilcileri katıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde yürütülen İl Tanıtım ve Geliştirme Projesi çerçevesinde 2026 sezonu değerlendirildi ve 2027 hedefleri masaya yatırıldı.

Toplantının ana gündemi:

Toplantıda Marmaris'in turizm potansiyeli, gelir dağılımı ve kentin ekonomik katkısını artırmaya yönelik stratejiler ön plana çıktı. Başkan Ünlü, 15 Haziran-30 Eylül döneminde otellerde görülen %90'ın üzerindeki doluluğa rağmen gelir ve karlılıkta gerileme yaşandığını belirtti. Ünlü, "Doluluk tek başına başarı göstergesi değil" diyerek ziyaretçi sayısından öte ziyaretçi başına düşen harcama, işletmelerin kârlılığı ve turizm gelirinin kent ekonomisine dağılımının önemine vurgu yaptı.

Hedef pazar ve mevsimsel strateji:

Belediye başkanı toplantıda Marmaris'in 2027 hazırlıklarını "Dört Mevsim Marmaris" temasıyla özetledi. Bu çerçevede sezon başlangıç ve bitiş dönemlerinde hareketliliği artıracak, farklı ziyaretçi profillerine hitap edecek ortak tanıtım ve pazarlama çalışmaları öngörülüyor. Ünlü, TGA ile iş birliği içinde özellikle Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım dönemlerine odaklanan programların hazırlanmasını önerdi.

Ünlü, İngiltere pazarındaki kayıpların iç turizmle kısmen telafi edildiğini ancak aşırı bağımlılığın kırılganlık yarattığını söyledi: "İngiltere stratejik pazarımız olmaya devam ederken Almanya, Polonya, Avusturya ve diğer potansiyel pazarlarda çeşitlenmeye ihtiyaç var." Özellikle emekli ve aktif ileri yaş grupları gibi belirli segmentlere yönelik Avrupa pazarlarına yönelmenin önemi vurgulandı.

Marmaris'in uluslararası tanıtımında gastronomi, doğa yürüyüşleri, bisiklet, yelken, kültür ve köy deneyimleri gibi farklı turizm ürünlerinin mevsimlere ve hedef pazarlara göre öne çıkarılması planlanıyor. Ünlü, belediyenin yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü katılımcı kent markalaşması çalışmalarıyla oluşturulan ortak vizyonu TGA'nın Muğla tanıtım faaliyetleriyle bütünleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kurumlar arası koordinasyonla 2027 hedefinin, Marmaris'in turizm sezonunu yıl geneline yaymak, farklı pazarlardan daha nitelikli ziyaretçiler çekmek ve turizm gelirinin kent ekonomisine katkısını artırmak olduğu kaydedildi. Belediye ve TGA iş birliğiyle planlanacak somut tanıtım ve pazarlama programlarının, Marmaris'i sürdürülebilir ve ekonomik açıdan daha güçlü bir destinasyon hâline getirmesi amaçlanıyor.

MUĞLA İL TANITIM VE GELİŞTİRME KURULU TOPLANTISI’NDA, MARMARİS’İN 2027 TURİZM SEZONUNU UZATMAK, HEDEF PAZARLARINI ÇEŞİTLENDİRMEK VE ZİYARETÇİ BAŞINA DÜŞEN EKONOMİK DEĞERİ ARTIRMAK AMACIYLA "DÖRT MEVSİM MARMARİS" TEMALI TANITIM VE PAZARLAMA HEDEFLERİ ELE ALINIRKEN, MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ; "2027 SEZONUNA DÖRT MEVSİM MARMARİS HEDEFİYLE HAZIRLANIYORUZ" DEDİ.