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Milas-Bodrum havalimanı sezonun ilk dokuz ayında yoğunluğunu sürdürdü

Milas-Bodrum Havalimanı, 2026'nın ilk 9 ayında 3.918.114 yolcu ağırladı; eylülde 677.628 yolcu, 5.335 sefer ve 7.527 ton yük kaydedildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Berk Doğan

Milas-Bodrum havalimanı sezonun ilk dokuz ayında yoğunluğunu sürdürdü

Milas-Bodrum havalimanı sezonun ilk dokuz ayında yoğunluğunu sürdürdü

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum Havalimanı eylül ayında yoğun bir trafik kaydetti. Kurumun verileri, aylık ve dokuz aylık dönemler için yolcu, uçuş ve yük rakamlarını içeriyor.

Eylül verileri:

Eylül ayında hizmet verilen yolcu sayısı 677.628 kişi olurken, aynı dönemde 5.335 uçak trafiği gerçekleşti ve taşınan yük miktarı 7.527 ton olarak açıklandı.

İlk dokuz aylık dönem:

Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde toplam 3.918.114 yolcuya hizmet verildi; bu dönemde 35.724 uçak trafiği ve 41.153 ton yük taşındı.

Rakamlar, havalimanının yaz sezonunda ve yılın ilk dokuz ayında artan yolcu ve kargo talebini karşılamaya devam ettiğini gösteriyor.

MİLAS-BODRUM HAVALİMANI 9 AYDA 3 MİLYON 918 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ

MİLAS-BODRUM HAVALİMANI 9 AYDA 3 MİLYON 918 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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