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Marmarisli üç öğrenci IAC 2026'da kentlerini uluslararası platforma taşıdı

Marmarisli Error404 Takımı, 2026 TUA Astro Hackathon’da Türkiye ikinciliği sonrası IAC 2026 Uluslararası Uzay Kongresi’nde sunum yaparak Muğla’yı temsil etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Marmarisli üç öğrenci IAC 2026'da kentlerini uluslararası platforma taşıdı

Marmarisli gençler Antalya’da Muğla’yı temsil etti

Marmarisli öğrencilerden oluşan Error404 Takımı, 2026 TUA Astro Hackathon’da elde ettikleri Türkiye ikinciliğini uluslararası alana taşıdı. Takım, Antalya’da düzenlenen IAC 2026 Uluslararası Uzay Kongresinde gerçekleştirdikleri sunumla Marmaris ve Muğla’yı temsil ederek yerel başarıyı küresel izleyiciye duyurdu.

takım bileşimi ve başarının arka planı:

Takımda yer alan öğrenciler; Ahmet Sarp Demiralp ve Niyazi Deniz Akcan (Sıtkı Zaralı Ortaokulu) ile Atakan Algül (Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi) oldu. Üç genç yarışmada elde ettikleri derecenin ardından kongrede yaptıkları sunumla hem kişisel hem de kent düzeyinde dikkat çekti.

uluslararası platformun yerel etkisi:

Kongrede yapılan sunum, Marmaris’in bilim ve teknoloji alanındaki genç potansiyelini görünür kıldı. Error404 Takımının performansı, yerel eğitim kurumlarının ve öğrencilerin uluslararası etkinliklere erişiminin önemini vurguladı ve kentte gurur kaynağı oldu.

MARMARİS’TEN UZAY KONGRESİNE

MARMARİS’TEN UZAY KONGRESİNE

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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