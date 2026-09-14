Marmaris'te şeflerin mutfağı dünya lezzetleriyle buluşuyor

Deniz ürünlerinin buluşma noktası: festivalin genel görünümü

Marmaris'te ikinci kez düzenlenecek Deniz Ürünleri Festivali, 2-4 Ekim tarihlerinde kentin mutfak sahnesini uluslararası isimlerle bir araya getiriyor. Etkinlik üç gün boyunca dünyadan deniz lezzetlerini, Ege ve Marmaris'in yöresel tatlarıyla harmanlayan canlı şef sunumlarına ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin yanı sıra Rodos, Almanya ve Hırvatistan’dan gelen şefler, ziyaretçilere farklı pişirme teknikleri ve malzeme kombinasyonları gösterecek.

2 Ekim programı:

Festivalin açılış gününde sahnede yer alacak isimler arasında Grand Paşa Hotel şefi Ramazan Narman ve sunumu Somon Beurre Blanc dikkat çekiyor. Şef ve gastronomi danışmanı Tufan Keser ise Bir Balık Birçok Hayat adlı performansıyla deniz ürünlerine farklı bir bakış sunacak. Aqua Otel şefi Medet Erbaş canlı sunumunda Suşi hazırlayacak. Ayrıca Rodos'tan gelen şefler Giorgos Stergakis ve Giannis Kountouris Karavida-Kuru Ahtapot gösterisiyle programa renk katacak.

3 ve 4 Ekim: hafta sonu sunumları ve uluslararası katkılar

3 Ekim Cumartesi günü şef sunumları Ezgi Yıldırım'ın Aslan Balığı Crudo gösterisiyle başlayacak. İzmir Mövenpick şefi Murat Yıldız ise Urla Enginarlı İçbaklalı Granyöz ile Ege tatlarını deniz ürünleriyle buluşturacak. Almanya'dan katılan ve 2016-2024 yılları arasında Aşçılar Federasyonu Başkanlığı yapan Thomas Gugler da programda yer alacak.

4 Ekim Pazar gününde Hırvatistan'dan Prof. Şef Dr. Dragica Dada Marcic Black Cuttle Fish Risotto sunumu ile festival mutfağında olacak. Sento By Nuup şefi Tacan Oruç Çamlı Sahilinden Lağos Buğlama, Antalya Kimerospark Otel şefi Mustafa Yıldız Köklerin Derinlerin Yıldızı İle Dansı ve Şevval Akkaya ise Marmaris Balı ve Portakal - Segmentli Somon ile programı tamamlayacak.

Festival tadımları ve yerel lezzetler:

Etkinlik yalnızca şef gösterileriyle sınırlı kalmayacak; ziyaretçilere balık çorbası, midye ve karidesli keşkek gibi farklı damak tatları da ikram edilecek. Organizasyon, hem profesyonel mutfak sunumlarını görmek hem de Ege'nin yerel lezzetlerini tatmak isteyenler için kapsamlı bir program sunuyor.

MARMARİS’TE 2-4 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK DENİZ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ, TÜRKİYE’NİN YANI SIRA RODOS, ALMANYA VE HIRVATİSTAN’DAN GELECEK ÖNEMLİ ŞEFLERİ AĞIRLAYACAK. ÜÇ GÜN BOYUNCA DÜNYADAN DENİZ LEZZETLERİ İLE MARMARİS VE EGE’NİN YEREL TATLARI, ŞEFLERİN CANLI YEMEK SUNUMLARIYLA ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK.